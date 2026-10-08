Thi hành án dân sự Quảng Trị: Tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu năm 2026

Chiều 7/10, Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng THADS tỉnh; các Phó Trưởng THADS tỉnh; lãnh đạo các Phòng THADS khu vực cùng toàn thể công chức, người lao động trong hệ thống THADS tỉnh Quảng Trị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: M.T)

Hơn 1.311 tỷ đồng được thi hành xong

Theo báo cáo tại hội nghị cho biết, đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh có 13.793 việc phải thi hành, trong đó 10.508 việc có điều kiện thi hành. Các cơ quan THADS đã giải quyết xong 7.148 việc, đạt 68,02% số có điều kiện thi hành.

So với cùng kỳ năm 2025, số việc phải thi hành tăng 33,01%, trong khi số việc giải quyết xong tăng 35,15%; tỷ lệ giải quyết xong tăng từ 59,63% lên 68,02%.

Về tiền, tổng số phải thi hành hơn 11.130 tỷ đồng, trong đó có điều kiện thi hành hơn 3.409 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, các cơ quan THADS đã giải quyết xong hơn 1.311,4 tỷ đồng, đạt 38,46% số có điều kiện thi hành.

Lãnh đạo THADS tỉnh Quảng Trị quán triệt nhiệm vụ những tháng cuối năm. (Ảnh: M.T)

Đáng chú ý, số tiền giải quyết xong tăng 79,99% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ giải quyết xong tăng từ 12,58% lên 38,46%.

Đối với các vụ việc tham nhũng, kinh tế, toàn tỉnh có 260 việc phải thi hành với số tiền hơn 302,6 tỷ đồng. Đã giải quyết xong 97 việc, với số tiền gần 109 tỷ đồng, đạt 51,87% về việc và 67,58% về tiền.

Các đại biểu tập trung đánh giá kết quả công tác THADS 9 tháng năm 2026. (Ảnh: M.T)

Trong khi đó, án tín dụng, ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số tiền phải thi hành. Toàn tỉnh có 1.028 việc, với số tiền hơn 6.786 tỷ đồng, chiếm 60,97% tổng số tiền phải thi hành. Đã giải quyết xong 53 việc, với số tiền gần 636,9 tỷ đồng, đạt 29,37% về tiền. Số chuyển kỳ sau là 975 việc, với hơn 6.149 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, các cơ quan THADS đã ra quyết định cưỡng chế đối với 423 trường hợp, trong đó 73 trường hợp có huy động lực lượng. Đã thi hành xong 125 trường hợp; các vụ cưỡng chế được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm an toàn.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. THADS tỉnh đã tiếp nhận 1.258 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 1.246 hồ sơ, 100% trước hạn và đúng hạn. Dữ liệu của 19.283 đương sự được làm sạch, đối soát với cơ sở dữ liệu dân cư, đạt 91,36%; 2.844 văn bản được tống đạt qua VNeID, đạt 80,82%.

Áp lực chặng nước rút

Bên cạnh những kết quả đạt được, THADS tỉnh Quảng Trị xác định tỷ lệ thi hành xong về việc và tiền vẫn chưa đạt chỉ tiêu được giao. Cụ thể, tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 68,02%, thấp hơn chỉ tiêu 84,90%; về tiền đạt 38,46%, thấp hơn chỉ tiêu 56,60%.

THADS tỉnh Quảng Trị tập trung xử lý các vụ việc có giá trị lớn, án tín dụng, ngân hàng trong những tháng cuối năm. (Ảnh: M.P)

Đáng chú ý, án tín dụng, ngân hàng chiếm 60,97% tổng số tiền phải thi hành nhưng tỷ lệ giải quyết xong mới đạt 29,37% về tiền.

Theo THADS tỉnh Quảng Trị, khối lượng việc và tiền phải thi hành tăng mạnh sau hợp nhất; nhiều vụ việc có giá trị lớn, tài sản bảo đảm khó xử lý, đấu giá nhiều lần không thành. Một số chấp hành viên chưa quyết liệt trong áp dụng biện pháp cưỡng chế, chưa chủ động kết thúc các việc đã đủ điều kiện thi hành.

Trong những tháng cuối năm, THADS tỉnh triển khai Chiến dịch 100 ngày, phân bổ phần việc và số tiền còn phải giải quyết đến từng đơn vị, chấp hành viên, đồng thời theo dõi tiến độ hằng tuần.

Một vụ cưỡng chế thi hành án được tổ chức thành công, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, an toàn. (Ảnh: M.P)

Theo kế hoạch, đến ngày 10/11 phấn đấu đạt 75% về việc và 49% về tiền; đến ngày 30/11 đạt 79% về việc và 53% về tiền. Ngành THADS tỉnh Quảng Trị sẽ ưu tiên giải quyết các vụ việc có giá trị phải thi hành nhỏ để nâng tỷ lệ thi hành xong về việc; đồng thời tập trung các vụ việc có số tiền có điều kiện thi hành từ 1 tỷ đồng trở lên, đẩy nhanh thẩm định giá, bán đấu giá và xử lý các tài sản đấu giá không thành.