Nhiều địa phương của thành phố Bắc Ninh chuẩn bị những sản phẩm trái cây đặc trưng, tiêu biểu tham gia trưng bày, giới thiệu tại Lễ hội năm nay.

Theo thể lệ, Cuộc thi có sự tham gia của 18 gian hàng thuộc các xã, phường và đơn vị được Ban tổ chức bố trí trưng bày tại Lễ hội. Các gian hàng được khuyến khích lựa chọn chủ đề phù hợp với lợi thế riêng, tập trung giới thiệu vùng sản xuất trái cây đặc trưng, quy trình canh tác an toàn, ứng dụng khoa học công nghệ, sản phẩm OCOP, nông sản chế biến và câu chuyện xây dựng thương hiệu. Bên cạnh đó, việc kết hợp quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, làng nghề, du lịch nông nghiệp và cộng đồng cũng được khuyến khích nhằm tạo dấu ấn riêng cho từng địa phương.

Không chỉ là nơi trưng bày nông sản, các gian hàng tại cuộc thi được định hướng trở thành không gian giới thiệu chuỗi giá trị sản xuất kết hợp trải nghiệm thực tế. Các đơn vị được khuyến khích ứng dụng công nghệ số, sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, kết nối mua bán trên các nền tảng thương mại điện tử; tổ chức hoạt động tư vấn, dùng thử và trải nghiệm sản phẩm để tăng tương tác với khách tham quan.

Ban giám khảo đánh giá các gian hàng theo thang điểm 100, tập trung vào 5 nhóm tiêu chí: Ý tưởng thiết kế, bố cục và mỹ quan; nội dung, chất lượng trưng bày và bản sắc địa phương; hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tương tác với khách tham quan; thuyết minh, giới thiệu gian hàng; chấp hành quy định và tổ chức hoạt động.

Đặc biệt, Cuộc thi đề cao tính sáng tạo, chất lượng nội dung và hiệu quả quảng bá, không lấy mức đầu tư kinh phí, quy mô trang trí hay số lượng sản phẩm làm căn cứ quyết định kết quả.

Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026 (từ ngày 4 đến 7/12/2026) tại Quảng trường trung tâm phường Chũ. Các gian hàng phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 4/12; công tác chấm thi bắt đầu từ 14 giờ 30 phút ngày 5/12. Kết quả và giải thưởng sẽ được công bố tại lễ bế mạc ngày 7/12. Ban tổ chức dự kiến trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 12 giải Khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng 43 triệu đồng.

Thông qua Cuộc thi, thành phố Bắc Ninh kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn hấp dẫn cho Lễ hội, góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu trái cây, nông sản địa phương, thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch trải nghiệm.