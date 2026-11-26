Thị giác máy tính: Động lực mang tính đột phá trong đổi mới công nghệ
Thị giác máy tính là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng, kết hợp các yếu tố từ khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý hình ảnh. Công nghệ này hứa hẹn sẽ tái định hình các ngành công nghiệp và thay đổi cách thức tương tác giữa con người và máy móc, cải thiện lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng như làm phong phú thêm trải nghiệm thường ngày thông qua thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR).
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-47-2026.html
Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/thi-giac-may-tinh-dong-luc-mang-tinh-dot-pha-trong-doi-moi-cong-nghe.htm