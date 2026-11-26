Bộ xử lý Helios của Quantinuum ghi nhận đạt tỷ lệ lỗi thấp kỷ lục, chỉ 0,0005%. Kết quả này cho thấy máy tính lượng tử có thể đạt độ tin cậy cao mà không cần số lượng qubit vật lý quá lớn.