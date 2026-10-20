Thi đua xây dựng người phụ nữ thời đại mới

Hội LHPN tỉnh ra mắt mô hình ứng dụng công nghệ số, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi số.

Những điểm sáng trong phong trào

Các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã gắn PTTĐ “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” với nhiệm vụ công tác hội, các PTTĐ yêu nước và cuộc vận động tại địa phương. Bốn tiêu chí “Có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước” được cụ thể hóa, góp phần nâng cao năng lực, khơi dậy tinh thần tự chủ và phát huy vai trò của PN trong đời sống xã hội.

Với mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2027, xã Cẩm Khê xác định phát huy vai trò của PN là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Hội LHPN xã gắn PTTĐ “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” với xây dựng NTM, CĐS, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và bảo đảm an sinh xã hội. Trong CĐS, hội triển khai 36 mô hình “Chi hội PN số”, “Gia đình số” tại 36 thôn; 80% hội viên cài đặt VNeID mức độ 2, 76% có tài khoản ngân hàng, 100% chi hội hướng dẫn hội viên sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong phát triển kinh tế, hội quản lý các nguồn vốn vay với tổng dư nợ trên 30 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng 5.000 lượt hội viên, PN vay vốn sản xuất, kinh doanh; đăng ký giúp 55 hộ PN nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững trong năm 2026. Công tác an sinh xã hội được quan tâm với 3 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu; đồng thời rà soát, đề nghị hỗ trợ thêm 10 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Những kết quả này góp phần cải thiện đời sống, khẳng định vai trò của PN trong gia đình và xã hội, chung sức xây dựng xã Cẩm Khê ngày càng phát triển.

Trong PTTĐ “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới”, cô giáo Nguyễn Thị Minh Thịnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Trì là gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dục bởi tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, sự tận tâm và khát vọng đổi mới. Trước khi được bổ nhiệm giữ cương vị hiện nay sau khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục, cô từng đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng và Trường Tiểu học Tân Dân. Mỗi cương vị công tác, cô luôn dành tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục, đồng hành cùng đội ngũ giáo viên, quan tâm đến từng bước trưởng thành của học sinh; đồng thời chú trọng xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Dưới sự quản lý, chỉ đạo của cô, các trường học luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, trở thành điểm sáng của ngành. Đảm nhận trọng trách tại Trường Tiểu học Việt Trì, cô tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần tận tụy, đổi mới quản lý, ứng dụng công nghệ, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lấy học sinh làm trung tâm. Hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Minh Thịnh tiêu biểu cho người PN thời đại mới giàu tri thức, vững bản lĩnh, tận tâm với nghề và hết lòng vì học sinh thân yêu.

Trên đây là hai trong số nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong PTTĐ “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa, khơi dậy tinh thần tự tin, tự chủ, giúp PN phát huy năng lực, khẳng định vị thế và đóng góp cho cộng đồng.

Khẳng định vai trò trong kỷ nguyên số

Điểm nổi bật của PTTĐ “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” là đưa các tiêu chí vào thực tiễn, tạo điều kiện để PN phát huy năng lực, nâng cao vị thế, chủ động thích ứng với yêu cầu mới.

Trong phát triển kinh tế, Hội LHPN tỉnh chú trọng hỗ trợ PN tiếp cận nguồn vốn, khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổ chức hội hiện quản lý các nguồn vốn vay với tổng dư nợ trên 6.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 84.000 hộ thông qua 2.321 tổ tiết kiệm và vay vốn. Xác định CĐS là khâu đột phá, hội triển khai “Chiến dịch 60 ngày làm sạch dữ liệu hội viên PN”, hưởng ứng “Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện kho dữ liệu” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh... Đồng thời ra mắt 3 mô hình ứng dụng công nghệ số, xây dựng các sách lật điện tử phục vụ tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động hội. Qua đó, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực số, tạo điều kiện để PN chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Cùng với phát triển kinh tế và CĐS, các cấp Hội quan tâm chăm lo an sinh xã hội, phát huy trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã hỗ trợ 1.338 trẻ mồ côi trên toàn tỉnh, với tổng kinh phí 14,8 tỷ đồng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, xây dựng NTM tiếp tục được triển khai, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và khẳng định vai trò của tổ chức hội trong đồng hành cùng PN, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Khà Thị Luận - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Công tác PN tỉnh nhấn mạnh: Để PTTĐ “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” tạo sức lan tỏa và chuyển biến thực chất, thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, lấy nhu cầu và sự tiến bộ của PN làm trung tâm; lấy hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền lợi và phát huy vai trò của PN làm thước đo. Mỗi phong trào, mô hình cần gắn với nhiệm vụ phát triển của địa phương, khơi dậy nội lực, tạo cơ hội để PN phát triển toàn diện, tham gia sâu hơn vào đời sống kinh tế - xã hội. Qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức hội, góp phần xây dựng hình ảnh người PN thời đại mới: Tự tin - Bản lĩnh - Trách nhiệm, chung sức xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phát triển.