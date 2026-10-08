Thi đua xây dựng đơn vị vận tải 'chính quy, an toàn, hiệu quả'

Đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện

Một trong những nội dung quan trọng của PTTĐ là thi đua xây dựng đơn vị vận tải chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị vận tải đã tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế, rà soát chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong toàn quân theo hướng “tinh, gọn, mạnh”.

Ngành xe máy-vận tải đã tham mưu, soạn thảo, trình Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BQP ngày 28-1-2022 ban hành Điều lệ Công tác vận tải Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là văn bản “xương sống”, điều chỉnh toàn bộ hoạt động vận tải quân sự. Cùng với đó, hệ thống văn kiện vận tải tác chiến và vận tải thường xuyên được xây dựng, kiện toàn, phê duyệt đầy đủ ở các cấp.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phúc tra Tiểu đoàn Vận tải 22 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng). Ảnh: QUỲNH HƯƠNG

Hệ thống nhà xe, nhà kho, khu kỹ thuật, trạm sửa chữa của các đơn vị được đầu tư xây mới, củng cố, nâng cấp theo quy định. Các khu chức năng, hạng mục công trình được quy hoạch, đầu tư; hệ thống bảng biểu được xây dựng chính quy, thống nhất; hệ thống chống sét, phòng cháy, chữa cháy đáp ứng tiêu chuẩn. Hệ thống cảng quân sự, bến neo đậu tàu thuyền tiếp tục được quy hoạch, đầu tư, cải tạo, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các hạng mục công trình trong khu kỹ thuật có đầy đủ biển chỉ dẫn; hệ thống đường phù hợp với phương tiện trong biên chế, bảo đảm xe ra vào thuận lợi.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã tiến hành phúc tra 5 đơn vị vận tải thuộc các Quân khu 2, 4, 9, Bộ đội Biên phòng và Binh chủng Công binh. Kết quả phúc tra cho thấy, PTTĐ được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất, củng cố, xây dựng đơn vị chính quy. Công tác tổ chức chỉ huy, điều hành được thực hiện chặt chẽ; các đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch vận chuyển, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Công tác huấn luyện được chú trọng theo hướng sát đối tượng, sát nhiệm vụ; nâng cao năng lực tham mưu, quản lý, chỉ huy cho cán bộ và trình độ thực hành cho lái xe, thuyền viên, thợ sửa chữa; từng bước làm chủ phương tiện vận tải thế hệ mới, hiện đại.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Xe máy-Vận tải khẳng định: PTTĐ đã tạo động lực để các cơ quan, đơn vị xe máy-vận tải trong toàn quân xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tổ chức, biên chế ngành xe máy-vận tải được củng cố, thống nhất, hoàn thiện ở cả 3 cấp: Chiến lược, chiến dịch, chiến thuật. Nền nếp, chế độ công tác vận tải, quản lý tàu thuyền được duy trì nghiêm túc. Các đơn vị đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, củng cố hệ thống doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường theo tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Bảo đảm an toàn, nâng cao năng suất vận chuyển

Đối với đơn vị vận tải, an toàn luôn là yêu cầu hàng đầu, điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo PTTĐ, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị vận tải trong toàn quân luôn xác định việc xây dựng đơn vị an toàn phải được triển khai đồng bộ trên cả 3 mặt: An toàn về con người, phương tiện và hàng hóa.

Theo đó, các đơn vị tập trung huấn luyện, kiểm tra kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải; nâng cao trình độ điều khiển phương tiện và ý thức chấp hành pháp luật của người thực hiện nhiệm vụ. Trước mỗi chuyến vận chuyển, công tác kiểm tra con người, phương tiện, hàng hóa, giấy tờ và điều kiện kỹ thuật được thực hiện nghiêm ngặt. Trong quá trình vận chuyển, chỉ huy các cấp kiểm soát việc tổ chức hành quân, điều hành phương tiện, giao nhận hàng hóa và xử lý các tình huống phát sinh. Quy trình bảo đảm an toàn khép kín đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của từng cá nhân trong mỗi nhiệm vụ vận chuyển.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phúc tra Tiểu đoàn Vận tải 22 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng). Ảnh: QUỲNH HƯƠNG

Trong 5 năm qua, PTTĐ đã cổ vũ tinh thần thi đua, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả vận chuyển. Các đơn vị trong toàn quân đã hoàn thành 100% kế hoạch vận chuyển được giao. Nổi bật là hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; vận chuyển công dân nhập ngũ, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; vận chuyển cơ động lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần phục vụ các lễ kỷ niệm trọng đại, các đại hội và hoạt động đối ngoại quốc phòng...

Giai đoạn 2021-2026, toàn ngành đã vận chuyển gần 7,4 triệu tấn vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần, vật tư kỹ thuật và hơn 8 triệu lượt người. Trong đó, vận chuyển gần 700 nghìn lượt công dân nhập ngũ và cán bộ khung. Trong phòng, chống dịch Covid-19, toàn quân đã sử dụng 204 chuyến máy bay quân sự; vận chuyển hơn 1,3 triệu lượt người. Toàn quân sử dụng hơn 3.700 chuyến xe ô tô, thuê 143 toa tàu hỏa để vận chuyển hơn 269 triệu liều vaccine, 535 triệu bơm kim tiêm, 1,3 triệu ống dung môi...

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam khẳng định: Kết quả thực hiện PTTĐ đã góp phần quan trọng giúp các đơn vị vận tải toàn quân và ngành xe máy-vận tải quân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, khẳng định vị trí, vai trò của công tác vận tải quân sự trong công tác hậu cần, kỹ thuật. Kết quả đó trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức cơ động, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.