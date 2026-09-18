Thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững '2 con số'

Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo. Ảnh tư liệu: Tuấn Anh/TTXVN

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, vận động, tổ chức sâu rộng phong trào thi đua, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân; tập hợp, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển trong từng cộng đồng dân cư, từng gia đình, mỗi người dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số”. Kế hoạch nhằm tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội; vận động, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu để thi đua thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng của nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, nhiệm vụ đặt ra là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; thống nhất nhận thức, tư duy hành động, khơi dậy tinh thần thi đua, khát vọng phát triển trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số"; tăng cường kết nối, huy động nguồn lực, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ tổ chức các diễn đàn, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam với doanh nghiệp, người lao động để lắng nghe, kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người lao động.MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân; khuyến khích, tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); vận động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt, chuyển giao công nghệ, mở rộng tín dụng theo chuỗi cung ứng, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, bao tiêu sản phẩm. Các đơn vị đẩy mạnh kết nối nguồn lực, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đổi mới tư duy, phương pháp làm kinh tế; xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, ứng dụng công nghệ, chuyên môn hóa, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên phát động, tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế. Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn nội dung, chương trình giám sát, phản biện xã hội, bám sát các chủ trương, chính sách lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường.

Kế hoạch yêu cầu các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc chung Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung tuyên truyền, vận động, triển khai sâu rộng phong trào thi đua; lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Các đơn vị hướng dẫn lồng ghép việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" giai đoạn 2026-2030.

Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, báo cáo theo quy định; tổ chức các diễn đàn, hội nghị đối thoại giữa MTTQ Việt Nam, các cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nhằm tổng hợp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị giải pháp đầu tư, sản xuất kinh doanh. Các tổ chức thành viên hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của doanh nghiệp; phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, năng lực hội nhập quốc tế; vận dụng thực hiện hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tổng hợp, phản ánh kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, tham gia hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, báo cáo theo quy định.