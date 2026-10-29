Thi đua Quyết thắng xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

Trong không khí thi đua sôi nổi của phong trào thi đua, Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh nổi lên như một điểm sáng khi phong trào TĐQT được triển khai đồng bộ, thực chất và gắn chặt với từng nhiệm vụ cụ thể. Từ sinh hoạt chính trị, huấn luyện trên thao trường đến chấp hành kỷ luật, mọi nội dung đều được cụ thể hoá bằng tiêu chí rõ ràng, rõ người, rõ việc. Nhờ đó, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, đơn vị đoàn kết, thống nhất, tạo nền tảng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phương Đức Trí, Chính ủy Trung đoàn 852 cho biết: Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn hướng trọng tâm vào công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Trong năm 2026, Trung đoàn đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các phần mềm quản lý chỉ huy, huấn luyện; từng bước đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào huấn luyện, đồng bộ hệ thống máy móc, mạng truyền số liệu quân sự, bảo đảm liên thông, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tháng 10/2026, đơn vị hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng với kết quả 100% đạt yêu cầu, gần 80% đạt khá và giỏi; riêng lực lượng dự bị động viên có 73,6% đạt khá, giỏi. Phong trào TĐQT của Trung đoàn còn được gắn với công tác dân vận bằng những việc làm thiết thực tại các xóm Hò Lù và Lũng Rỳ, xã Khánh Xuân, tham gia 1.500 ngày công lao động giúp nhân dân làm mới con đường bê tông dài 1.500 m, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại dễ dàng, góp phần thắt chặt tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh cụ thể hóa phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá kết quả thi đua. Từ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị trực thuộc, nội dung TĐQT được xây dựng phù hợp với từng đối tượng, từng nhiệm vụ. Các chỉ tiêu thi đua được đặt ra rõ ràng, dễ kiểm tra, đánh giá, tạo động lực thi đua thực chất trong toàn lực lượng. Từ chủ đề thi đua "Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng" xuyên suốt, đến các đợt thi đua cao điểm như: "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “LLVT tỉnh Cao Bằng đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”... tạo nên một làn sóng thi đua sôi nổi, rộng khắp, thu hút 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân được đẩy mạnh. LLVT tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, kiểm soát tốt không gian mạng. Công tác huấn luyện, diễn tập được chú trọng nâng cao chất lượng. Các xã Trà Lĩnh và Nguyễn Huệ tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự; xã Phục Hòa diễn tập điểm chiến đấu phòng thủ rút kinh nghiệm cho toàn tỉnh học tập, kết quả khá trở lên. Đặc biệt, tiếp tục chuẩn bị và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã vào cuối tháng 10 được chỉ đạo sát sao, bài bản. 100% cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động các phương án bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, phối hợp chặt chẽ giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng dân quân tự vệ tích cực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, thể lực và khả năng tác chiến, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một điểm nhấn quan trọng trong năm 2026 là thực hiện chủ trương tổ chức lại lực lượng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, Bộ CHQS tỉnh triển khai các kế hoạch một cách chủ động, quyết liệt. 6 tháng đầu năm, việc kiện toàn tổ chức, điều chỉnh biên chế đồng bộ, đề nghị, bổ nhiệm, điều động 289 sĩ quan thường trực và 150 quân nhân chuyên nghiệp về Ban CHQS cấp xã. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo công tác quốc phòng địa phương, 148 đồng chí được kiện toàn tham gia cấp ủy các xã, phường theo đúng quy định.

Chất lượng xây dựng chính quy, tinh nhuệ được khẳng định thông qua hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trung tâm: Huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Bám sát phương châm, nguyên tắc và chú trọng tiêu chí “3 thực chất”, các đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động, năng lực làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có; đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào các bài tập, diễn tập.

Hiệu quả huấn luyện được kiểm chứng qua các đợt kiểm tra, hội thi, hội thao. LLVT tỉnh xuất sắc giành giải Nhì toàn đoàn tại Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng quân khu trong khối LLVT các tỉnh; đạt giải xuất sắc tại Hội thi “Nét đẹp phụ nữ LLVT Quân khu”; đạt giải Ba chương trình Gameshow “Sắc màu sao vuông”.

Phong trào TĐQT góp phần thúc đẩy LLVT tỉnh hoàn thành tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, nổi bật là giai đoạn 1 chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được các lực lượng thực hiện nghiêm túc với 590 mẫu sinh phẩm ADN, đạt 88,05% số mộ thuộc diện lấy mẫu và được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng. Giai đoạn 2 với mục tiêu tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm đối với 530 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại 11 nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh, góp phần từng bước xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.

Bên cạnh nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh được hiện thực hóa qua các hoạt động dân vận, chính sách hậu phương quân đội và an sinh xã hội, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó duy trì có hiệu quả mô hình dân vận “Thắm tình quân dân”, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; hỗ trợ nhân dân vật liệu làm đường bê tông nông thôn được trên 3 km; tặng trên 300 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, vùng biên giới dịp lễ, tết với tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát Cơ giới, Phòng Tham mưu huấn luyện võ chiến đấu trên thao trường.

Đặc biệt, trước yêu cầu hiện đại hóa quân đội, Bộ CHQS tỉnh xác định hạ tầng số là “xương sống” của quá trình chuyển đổi số, tập trung phát triển hệ thống mạng truyền số liệu quân sự và số hoá quy trình lãnh đạo, chỉ huy. Hiện nay, mạng truyền số liệu quân sự phủ kín 100% Ban CHQS cấp xã, phường; tỷ lệ văn bản gửi, nhận toàn trình sử dụng chữ ký số cá nhân đạt trên 90%. Hai phong trào “LLVT tỉnh thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số” và phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” được triển khai đồng bộ, hướng đến mục tiêu mỗi cán bộ, chiến sĩ trở thành một “chiến sĩ số”. Cùng với đó, đơn vị quán triệt nghiêm Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, siết chặt kỷ cương pháp luật, hạn chế tối đa vi phạm thông thường và không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Với những kết quả đạt được, phong trào TĐQT thực sự trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy LLVT tỉnh hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ. Phát huy kết quả đó, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ nghiêm kỷ luật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây là nền tảng vững chắc để xây dựng LLVT tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.