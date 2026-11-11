“Thi đua quyết thắng” xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Xác định thi đua là động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với nhiệm vụ công tác biên phòng và các đợt thi đua cao điểm.

Đại tá Trần Quang Tùng - Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Các nội dung thi đua được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Qua đó, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, tổ chức luyện tập, diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm sát thực tế nhiệm vụ.

Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định là nội dung trọng tâm, xuyên suốt. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ tuần tra định kỳ, tăng cường tuần tra kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, đường biên, mốc giới, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh.

Trong năm 2026, toàn lực lượng đã tổ chức 3.075 lần tuần tra bảo vệ biên giới với khoảng 19.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tham gia; tổ chức 14 lần tuần tra song phương, liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới đồng thời tăng cường phối hợp, củng cố lòng tin với lực lượng chức năng nước bạn trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Trong quản lý cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, điều tiết hoạt động xuất - nhập cảnh, xuất - nhập khẩu, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương. Đặc biệt, việc ứng dụng thủ tục biên phòng điện tử, triển khai kiểm soát tự động đã góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và thúc đẩy hoạt động giao thương qua biên giới.

Cùng với đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng, triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, địa bàn và cửa khẩu; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm.

Kết quả, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xác lập, đấu tranh thành công 7 chuyên án, tham gia 1 chuyên án do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác lập; khởi tố 18 vụ với 31 đối tượng.

Phong trào Thi đua Quyết thắng còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Phát huy sức mạnh của Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai 1.133 tổ công tác để bám, nắm địa bàn; phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 10.655 lượt người. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng biên phòng và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Các chương trình, mô hình hướng về người nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được duy trì, nhân rộng. Bộ đội Biên phòng tỉnh đang nhận nuôi dưỡng 22 cháu tại các đồn biên phòng; hỗ trợ kinh phí cho 159 cháu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” và “Mẹ đỡ đầu”.

Các hoạt động trong mô hình "Cột mốc biên cương, mái trường liên cấp" được tổ chức ﻿đa dạng, ý nghĩa ở 6 đồn biên phòng.

Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng còn được thể hiện qua các chương trình an sinh xã hội quy mô lớn, nhất là chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Đặc biệt, năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp xây dựng 6 điểm trường tại các xã Pha Long, Trịnh Tường, Y Tý với tổng kinh phí hơn 13,7 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học ở địa bàn còn nhiều khó khăn.

Những việc làm cụ thể, ý nghĩa đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị nền nếp, chính quy. Các cấp ủy, chỉ huy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ công tác; duy trì nền nếp sinh hoạt, học tập, công tác; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm.

Công tác nắm, quản lý và định hướng tư tưởng được tiến hành thường xuyên, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, xây dựng môi trường đoàn kết, thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị.

Với những thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 2 tập thể, 3 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định phong trào Thi đua Quyết thắng thực sự là động lực quan trọng trong xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, khả năng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.