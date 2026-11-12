Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mê triển khai hoạt động huấn luyện chuyên ngành.

Năm 2026, phong trào “Thi đua quyết thắng” tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực. Đặc biệt, đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Thi đua quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, diễn ra từ ngày 5/10 đến ngày 25/12/2026, tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm.

Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, LLVT tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Nội dung huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, gắn với rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh chiến đấu, diễn tập hiệp đồng và xử lý các tình huống, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sử dụng vũ khí, trang bị của cán bộ, chiến sĩ. Các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức đạt nhiều kết quả cao. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được triển khai đúng quy trình, bảo đảm chỉ tiêu; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được duy trì thường xuyên, nhiều mô hình, học cụ và giải pháp công tác được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Cùng với đó, các phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Đơn vị Quân y 5 tốt” được triển khai đồng bộ, thiết thực, góp phần bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống bộ đội. Công tác đối ngoại quốc phòng với Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiếp tục được đổi mới, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Không chỉ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, LLVT tỉnh còn phát huy vai trò đội quân công tác, tích cực tham gia XDNTM, đô thị văn minh, thực hiện chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội. Các phong trào “LLVT Thanh Hóa chung sức XDNTM”, “LLVT Thanh Hóa chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” được triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, LLVT tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, kịp thời có mặt ở những địa bàn khó khăn, hiểm nguy để giúp đỡ Nhân dân, góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Điểm sáng trong phong trào thi đua là những công trình, phần việc dân vận hướng về cơ sở. Tiêu biểu, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức khánh thành Khu văn hóa - thể thao “Thắm tình quân - dân”, mô hình “Dân vận khéo” tại bản Muống, xã Sơn Thủy. Công trình được triển khai từ ngày 15/4 đến ngày 26/10/2026, trên diện tích khoảng 1.500m2, với tổng kinh phí 700 triệu đồng. Trong đó, lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân bản Muống đã đóng góp 150 ngày công lao động. Sau hơn 6 tháng triển khai, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao khang trang, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thắt chặt tình đoàn kết quân – dân.

Phong trào “Thi đua quyết thắng” còn lan tỏa sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tiêu biểu là Ban CHQS xã Quảng Bình đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 đạt 23/23 công dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu; quân số tham gia huấn luyện đạt 98,6%, kết quả kiểm tra các khoa mục khá, giỏi đạt từ 86% trở lên, không có trường hợp vi phạm quy tắc bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Quảng Bình tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão; phối hợp với các trường học tổ chức hoạt động kết nghĩa, xây dựng cảnh quan môi trường, triển khai “Ngày Chủ nhật xanh”, thăm hỏi gia đình chính sách và tham gia hiến máu tình nguyện.

Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Thi đua quyết thắng đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Mỗi công trình, phần việc, mỗi mô hình hay, cách làm sáng tạo đều góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Phát huy những kết quả đạt được, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, viết tiếp bản hùng ca truyền thống, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân”.