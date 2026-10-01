Thi đua Quyết thắng bằng những việc làm cụ thể

Năm 2026, phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố được triển khai với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức 2 đợt thi đua cao điểm, 4 đợt thi đua theo chuyên đề, đồng thời thành lập các cụm, tổ thi đua ở cơ sở, hướng nội dung thi đua vào những nhiệm vụ chính trị trung tâm. Điểm đáng chú ý là phong trào được gắn với những khâu đột phá và nhiệm vụ khó, việc mới của từng cơ quan, đơn vị.

Nhiều sáng kiến chất lượng cao tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện năm 2026 do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức.

Đại tá Dương Trung Kiên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: “Trong tổ chức phong trào thi đua, đơn vị xác định, khâu then chốt là phải khắc phục triệt để bệnh hình thức. Mỗi nội dung phát động đều phải trả lời được câu hỏi: Thi đua để làm gì, làm bằng phần việc nào và kết quả đo bằng sản phẩm gì. Khi cán bộ, chiến sĩ nhìn thấy việc mình làm có ý nghĩa trực tiếp với nhiệm vụ chung thì phong trào sẽ có sức sống”. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động tham mưu xử lý các tình huống, bảo đảm an toàn trong các sự kiện chính trị quan trọng.

Cùng với đó, công tác huấn luyện được triển khai đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Hàng nghìn lượt cán bộ các cơ quan, đơn vị được tập huấn, kết quả chung đạt khá, bảo đảm an toàn. Các đơn vị Trung đoàn 831, Trung đoàn 833 tham gia hội thao huấn luyện chiến sĩ mới; các nội dung kiểm tra kết thúc huấn luyện đều đạt khá và giỏi. Đặc biệt, hiệu quả thi đua còn được thể hiện qua những nhiệm vụ đòi hỏi cao về bản lĩnh, trình độ tổ chức. Phường Từ Sơn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các đơn vị luyện tập chỉ huy - cơ quan trên bản đồ; lực lượng vũ trang thành phố tổ chức luyện tập chỉ huy - tham mưu 1 bên, 2 cấp, góp phần nâng cao khả năng phối hợp, xử trí tình huống.

Trong công tác tuyển quân, tinh thần thi đua được cụ thể bằng mục tiêu hoàn thành đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Năm 2026, toàn thành phố giao 4.600 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, không phải bù đổi; trong đó có 227 đảng viên.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, dấu ấn thi đua lại nằm ở những sản phẩm cụ thể. Năm 2026, các cơ quan, đơn vị có 119 sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện tham gia hội thi cấp thành phố; 55 sáng kiến được hội đồng nghiệm thu công nhận, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 2 sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo gồm “Sổ quân trang điện tử” và “Phần mềm tuyên truyền tự động”; 2 sáng kiến đạt giải Nhì và giải Ba cấp Bộ Quốc phòng là: “Giải pháp bắn UAV bầy đàn sử dụng thiết bị bóp cò cơ khí kết hợp điện tử” và “Thiết kế, chế tạo nồi điện đun dầu (mỡ) trong bảo dưỡng kỹ thuật”.

Trung tá Nguyễn Văn Muộn, Trợ lý Khoa học, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) chia sẻ: “Giá trị thực chất của một sáng kiến là phải giải quyết hiệu quả một khâu, một việc cụ thể trong thực tiễn. Sản phẩm khi đưa vào ứng dụng giúp rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu - đó chính là thước đo giá trị của phong trào thi đua”.

Từ đầu năm đến nay, toàn lực lượng có 30 tập thể và 172 cá nhân được các cấp khen thưởng; trong đó Bộ Quốc phòng khen thưởng 4 tập thể, 17 cá nhân; Quân khu 1 khen thưởng 6 tập thể, 11 cá nhân.

Xác định chuyển đổi số là khâu đột phá, lực lượng vũ trang thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, chứng thực số, văn bản điện tử nhằm hạn chế tối đa văn bản giấy. Các phong trào bình dân học vụ số, thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được triển khai sâu rộng, từng bước nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ huy và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Phong trào thi đua Quyết thắng còn được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn bó mật thiết với Nhân dân. Trong thực hiện công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã tham gia hỗ trợ 1.212 hộ gia đình ở phường Gia Bình di chuyển tài sản, ổn định tại nơi ở mới, với 2.049 ngày công và hàng chục lượt phương tiện hỗ trợ mỗi ngày. Toàn lực lượng có 93 cơ quan, đơn vị tổ chức kết nghĩa, nhận đỡ đầu 78 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng đó, cán bộ, chiến sĩ đã khơi thông hơn 100 km kênh mương nội đồng, chăm sóc hơn 230 km đường hoa, chỉnh trang 311 nghĩa trang liệt sĩ...

Những việc làm ấy không chỉ góp phần tạo diện mạo mới cho địa bàn mà còn vun đắp tình cảm quân dân. Trung sĩ Nguyễn Trường Giang, Trung đoàn 833 chia sẻ: “Trực tiếp làm cùng bà con từng việc nhỏ như dọn vệ sinh, phát quang đường làng hay hỗ trợ di dời nhà cửa,... chúng tôi càng thấm thía gần dân, giúp dân không phải ở đâu xa mà bắt đầu ngay từ những hành động thiết thực hằng ngày”.

Điểm mới trong phong trào thi đua ở lực lượng vũ trang thành phố là chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác khen thưởng bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, gắn chặt với kết quả thực hiện. Từ đầu năm đến nay, toàn lực lượng có 30 tập thể và 172 cá nhân được các cấp khen thưởng; trong đó Bộ Quốc phòng khen thưởng 4 tập thể, 17 cá nhân; Quân khu 1 khen thưởng 6 tập thể, 11 cá nhân. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.