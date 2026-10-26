Thi đua nước rút về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(Ảnh minh họa: TRUNG HIẾU)

Đến cuối năm 2026: Phấn đấu khoảng 48% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

Ngày 25/10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 4309/BHXH-TCCB về việc phát động phong trào thi đua nước rút trong công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026.

Văn bản nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược, xung đột quân sự tại Trung Đông kéo dài, biến động thị trường tài chính, tiền tệ, giá năng lượng và các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục tác động đến nền kinh tế-xã hội.

Trong nước, tình hình kinh tế-xã hội duy trì xu hướng tích cực, tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, áp lực lạm phát, thiên tai và những biến động từ bên ngoài tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và đời sống của người dân.

Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính và sự nỗ lực của toàn hệ thống; Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, công tác thu, phát triển người tham gia 9 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định đời sống nhân dân, ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, một số tỉnh, thành phố chưa đạt chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; công tác thu, giảm số tiền chậm đóng tuy đã giảm tỷ lệ 0,47% so với cùng kỳ năm 2025, nhưng vẫn còn nhiều địa phương duy trì số tiền chậm đóng, trốn đóng ở mức cao.

(Ảnh: QUANG QUÝ).

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động phong trào thi đua nước rút trong công tác thu, giảm tiền chậm đóng và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế những tháng cuối năm với chủ đề: “Viên chức, người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam nỗ lực thi đua tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu trong công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế những tháng cuối năm 2026”.

Phong trào thi đua của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt ra 3 mục tiêu thi đua cụ thể.

Thứ nhất là chỉ tiêu số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Đến hết ngày 30/11/2026, phấn đấu số người tham gia lũy kế đạt: 18.790.078 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 2.751.094 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 97.923.874 người tham gia bảo hiểm y tế (không bao gồm lực lượng vũ trang).

Đến hết ngày 31/12/2026, phấn đấu số người tham gia lũy kế đạt: 19.195.635 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 2.807.595 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 98.101.140 người tham gia bảo hiểm y tế (không bao gồm lực lượng vũ trang)... hoàn thành kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ.

Cụ thể, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 48,1% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 37,77% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 95,98% dân số.

Đến hết ngày 31/12/2026, phấn đấu số người tham gia lũy kế đạt: 19.195.635 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 2.807.595 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 98.101.140 người tham gia bảo hiểm y tế (không bao gồm lực lượng vũ trang)...

Thứ hai là chỉ tiêu số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế phấn đấu vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 19/1/2026 về việc giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2026.

Thứ ba là về chỉ tiêu chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Tỷ lệ số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế dưới 1% so với số phải thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Phát động phong trào thi đua trong 2 giai đoạn

Đối tượng thi đua là các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố; các phòng nghiệp vụ và bảo hiểm xã hội cơ sở thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (gọi chung là các tập thể); viên chức, người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phong trào thi đua được phát động từ ngày 25/10 đến ngày 31/12/2026, chia thành 2 giai đoạn: Từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026 và từ ngày 1/12/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2025-2030 tại Công văn số 1559/BHXH-TCCB ngày 11/7/2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, phát triển hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” và Phong trào thi đua yêu nước năm 2026 tại Công văn số 3363/BHXH-TCCB ngày 19/12/2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026 vì nền an sinh xã hội bền vững” và Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số” giai đoạn 2026-2030 trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam; trong đó tập trung lực lượng quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sau.

Trước hết, thi đua phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao về công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2026 theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tiếp đó, thi đua nước rút triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng.

Cùng với đó, tổ chức kiểm tra đối với các doanh nghiệp chưa đăng ký tham gia, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đầy đủ, doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm; lập hồ sơ đề nghị khởi tố theo quy định đối với những doanh nghiệp cố tình chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, số tiền thu và giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo kế hoạch giao năm 2026.

Văn bản cũng đề ra tiêu chí thi đua cụ thể đối với tập thể, cá nhân. Kết thúc tháng 11 và tháng 12, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua để đề xuất Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam biểu dương, khen thưởng.