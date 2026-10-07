Thi đua, khen thưởng tạo động lực để Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong BĐBP tỉnh Lâm Đồng được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế địa bàn. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phong trào TĐQT được triển khai với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, gắn với các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Các đơn vị tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các cụm, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung và biện pháp thực hiện, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

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Đặc biệt, các phong trào thi đua được gắn với việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

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Qua tổng hợp, năm 2026, toàn lực lượng có 30 tập thể và 85 cá nhân được các cấp khen thưởng; trong đó, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 20 cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 26 cá nhân; Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho 24 tập thể, 81 cá nhân.

Đơn vị đã tiếp nhận và trao 377 Huân chương, Huy chương các loại cho cán bộ đang công tác và nghỉ hưu trên địa bàn, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.