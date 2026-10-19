Thi đua gắn với nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới và phục vụ nhân dân

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2026, chiều 19/10, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương (Đoàn kiểm tra) do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về công tác thi đua khen thưởng tại Bộ Công an.

Dự buổi làm việc có các thành viên Đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An - đơn vị trực thuộc Bộ được triệu tập kiểm tra.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong lực lượng CAND, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị nêu rõ, Bộ Công an đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Điểm nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua ngày càng được cụ thể hóa bằng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và sản phẩm rõ ràng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Các phong trào thi đua được triển khai bám sát chức năng, nhiệm vụ, hướng mạnh về cơ sở, nhất là lực lượng Công an cấp xã; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo đánh giá.

Thượng tướng Trương Thiên Tô tin tưởng, phong trào thi đua yêu nước của Bộ Công an sẽ tiếp tục có những bước chuyển biến mạnh mẽ.

Đối với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Bộ Công an đã chỉ đạo đổi mới phương thức tổ chức, triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, năm 2025, tội phạm về trật tự xã hội giảm 24,23%; 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giảm 12,84% so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 80,69%. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được triển khai chủ động, đồng bộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển đất nước.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu tại buổi làm việc.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bộ Công an tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đi đầu, nhất là trong triển khai Đề án 06 và thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 được đưa vào vận hành trong năm 2025; đến tháng 9/2026, đã hoàn thành xây dựng 18/19 cơ sở dữ liệu, kết nối, đồng bộ hơn 114 triệu bản ghi từ 13 cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Bộ Công an đã cấp trên 87,9 triệu thẻ căn cước gắn chip, bảo đảm 100% công dân được cấp mã định danh cá nhân, góp phần tiết kiệm khoảng 3.000 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm. Việc triển khai nền tảng “Bình dân học vụ số” đã góp phần đào tạo hơn 1,2 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phổ cập kỹ năng số miễn phí cho hơn 40 triệu lượt người.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong lực lượng CAND.

Các phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân cũng đạt nhiều kết quả thiết thực. Từ năm 2021 đến nay, Bộ Công an đã huy động hơn 1.448 tỷ đồng, xây dựng, bàn giao hơn 29.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn; đồng thời triển khai xây dựng 25 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Đáng chú ý, phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” được triển khai trong toàn lực lượng với 21 nội hàm cụ thể, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là lần đầu tiên một phong trào thi đua theo chuyên đề của Bộ Công an được Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối hợp cùng lực lượng Công an triển khai tại cơ sở.

Công tác khen thưởng tiếp tục được chú trọng theo hướng chủ động, kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất; ưu tiên những tập thể nhỏ, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp công tác, chiến đấu, nhất là tại địa bàn biên giới, biển, đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Riêng năm 2025, số lượng khen thưởng đối với lực lượng Công an cấp xã tăng 45%.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong kỳ báo cáo, toàn lực lượng có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng; trong đó, 35 tập thể, 4 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 2.374 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương, 4.813 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và hơn 34.000 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng CAND vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ năm.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được triển khai thường xuyên từ cơ sở. Bộ Công an đã xây dựng quy trình 4 bước gồm tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX, Bộ Công an đã biểu dương 246 điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Riêng với Công an Nghệ An, đây là đơn vị được Bộ Công an đánh giá là đơn vị tiên phong, tiêu biểu trong triển khai và thực hiện các phong trào thi đua; 10 năm liên tiếp được Bộ Công an xếp thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính; 100% lĩnh vực công tác của Công an tỉnh đều được xây dựng phần mềm hỗ trợ. Năm 2025, 2026 đã nghiên cứu, xây dựng mới và đưa vào sử dụng 17 phần mềm, trong đó có 3 phần mềm được công nhận là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ, được thông báo nhân rộng trong toàn lực lượng…

Các đại biểu tham gia ý kiến, trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng của lực lượng CAND.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến, trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng của lực lượng CAND; đồng thời làm rõ một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà lực lượng CAND đạt được trong thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng thời gian qua.

Các đại biểu đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Bộ Công an tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND và mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường hướng dẫn, phổ biến, triển khai các quy định mới của pháp luật. Đặc biệt, cần đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào những nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới và các lĩnh vực trực tiếp phục vụ nhân dân. Việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua phải đánh giá bằng kết quả, sản phẩm, hiệu quả và mức độ chuyển biến thực tế, hạn chế hành chính hóa, hình thức.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng đề nghị Bộ Công an kịp thời kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua tại các cụm, khối thi đua. Đồng thời, thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất; chủ động phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, những tấm gương cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng vượt qua khó khăn, vì lợi ích của nhân dân. Chú trọng bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong toàn lực lượng.

Thượng tướng Trương Thiên Tô và các đại biểu.

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Bộ Công an từng bước hoàn thiện việc số hóa, quản lý, liên thông dữ liệu, hồ sơ; giảm các khâu xử lý thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả giải quyết công việc. Song song với đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng đánh giá thành tích, tổ chức phong trào thi đua và ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp.

Thượng tướng Trương Thiên Tô tin tưởng, trên cơ sở những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, phong trào thi đua yêu nước của Bộ Công an sẽ tiếp tục có những bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.