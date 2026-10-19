Thi đua được đánh giá bằng kết quả cụ thể

Tuyến đường 10 làn xe tại khu phố Hiệp Hòa, phường Trấn Biên đã cơ bản hoàn thành, góp phần phát triển khu vực đô thị trung tâm của thành phố. Ảnh: Công Nghĩa

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 5, ngày 2-10 vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đã đề nghị: Phải tiếp tục triển khai đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm thực chất. Cần có kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện so với nội dung phần việc đã đăng ký ban đầu.

Bám sát tinh thần 500 ngày đêm

Đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm đã xác định những mục tiêu rất cụ thể cần đạt được. Trong đó, về kỷ cương và cải cách hành chính, thành phố áp dụng nguyên tắc “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Thành phố phấn đấu giảm 70% hồ sơ trễ hạn, rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục, đồng thời 100% hồ sơ cấp thành phố và 90% hồ sơ cấp xã phải được xử lý trên hệ thống điện tử. Việc thực hiện nghiêm túc phương châm này không chỉ khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh mà còn là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đẩy mạnh chuyển đổi số và công tác cán bộ được siết chặt với 100% lãnh đạo ký cam kết trách nhiệm, phấn đấu trên 90% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây chính là một trong những động lực để hoàn thành những mục tiêu cốt lõi là thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 100%, duy trì mức tăng trưởng kinh tế - xã hội 2 con số. Đặc biệt, trước những yêu cầu mới về tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, Thường trực Thành ủy đặt ra cho cả hệ thống chính trị mục tiêu thi đua cao hơn và cụ thể hơn đầu năm đã đề ra, đó là cuối năm 2026, Đồng Nai phải tăng trưởng từ 11% trở lên và thu ngân sách từ 150 ngàn tỷ đồng trở lên.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình cho biết: Các nghị quyết của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố năm 2026 với những chỉ tiêu và mục tiêu rất cao về phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra cho ngành tài chính thành phố áp lực nhưng cũng là động lực để cán bộ, công chức của ngành nỗ lực lớn hơn, bám sát từng mục tiêu và con số cụ thể mà thành phố giao. Ngành tài chính xác định những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là: chỉ tiêu về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư để tạo nguồn cho phát triển. Nhờ quản lý theo thời gian thực, kết quả thực hiện của các sở, ngành, địa phương có thể được cập nhật liên tục, từ đó đánh giá được mức độ hoàn thành.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Trọng Toàn cho biết: Trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, sở đã đăng ký thực hiện những phần việc rất cụ thể. Các phần việc này đều gắn với chuyên môn của từng bộ phận và cán bộ được giao nhiệm vụ, nhờ quy rõ trách nhiệm nên việc theo dõi, đôn đốc và đánh giá thuận lợi hơn. Đơn cử như đến nay, sở đã số hóa cơ bản dữ liệu đất đai và đồng bộ với dữ liệu trên ứng dụng VNeID của người dân, nhờ đó, người dân có thể vào ứng dụng này để xem đầy đủ thông tin liên quan đến thửa đất của mình một cách dễ dàng.

Đồng chí VŨ HỒNG VĂN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố yêu cầu: Phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra lĩnh vực, địa bàn được phân công; chọn đúng việc trọng tâm, giải quyết đến cùng. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định; việc vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm phương án giải quyết thật cụ thể, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy, không để chậm trễ vì thiếu kiểm tra, phối hợp.

“Chạy đua” với thời gian

Những mục tiêu lớn về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của thành phố đang được “thử thách” ở quý cuối cùng của năm. Đây cũng là thời điểm để các sở, ngành, địa phương, đơn vị thể hiện năng lực và tinh thần hành động của mình, nói đi đôi với làm và làm việc phải có hiệu quả. Bước vào giai đoạn “chạy nước rút” quan trọng này, mỗi cơ quan, đơn vị cần vận dụng tốt khí thế của đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm để tạo ra động lực; trong đó cần thực hiện phương châm thi đua phải thực chất, đo đếm, kiểm soát được và làm cơ sở đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dự án Đường 25C nối quốc lộ 51 - đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua phường Nhơn Trạch đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và thi công đoạn cuối, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã biên giới Lộc Tấn Hoàng Mạnh Thường cho biết: “Là xã biên giới nên nguồn lực phát triển của Lộc Tấn còn có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, xã không coi những khó khăn đó là lý do để cho phép mình “đứng yên”, hay đầu năm “đủng đỉnh”, cuối năm lại phải “chạy đôn chạy đáo” hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao”. Đến đầu tháng 10-2026, xã đã hoàn thành thu ngân sách nhà nước đạt 93%, thu ngân sách địa phương cũng đạt 85%, công tác chi xây dựng cơ bản đạt trên 75%. Với kết quả nêu trên thì cả năm 2026, xã hoàn toàn có thể đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, xã không có tư tưởng chỉ cần hoàn thành mục tiêu mà phải thi đua để đạt mục tiêu cao nhất, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, các dự án giao thông hiện chiếm tỷ lệ lớn so với tổng số dự án của thành phố. Thời gian qua, ban đã triển khai sâu rộng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, qua đó tạo thêm khí thế trên các công trường. Việc hoàn thành tiến độ các dự án để đưa vào khai thác sớm chẳng những tạo thêm động lực cho thành phố phát triển mà còn quyết định đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố. Do đó, hiện các phòng chuyên môn của ban đang tăng cường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các địa phương để có mặt bằng sạch, nhất là đôn đốc các nhà thầu đảm bảo đủ nhân lực, máy móc, vật liệu nhằm duy trì thi công liên tục.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai lần thứ 5, Thường trực Thành ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tiếp tục đưa đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm vào thực chất, tránh rập khuôn, thời gian đầu sôi nổi nhưng sau đó lại chùng xuống. Thường trực Thành ủy đề nghị phải vận dụng đợt thi đua vào nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, địa phương để đánh giá hiệu quả thi đua thực chất thay vì làm hình thức, qua loa, đại khái. Đặc biệt, công tác tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm 2026 được thực hiện trong quý IV này phải đánh giá một cách sâu sát, mang định lượng rõ ràng để tạo sự công bằng, khuyến khích tinh thần người làm được việc.