Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Trong không gian phát triển mới, khi thành phố mở rộng địa giới, quy mô dân số và yêu cầu tăng trưởng đều tăng, thi đua không chỉ tạo khí thế mà còn trở thành phương thức huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy thành phố phát triển.

Thi đua từ những công việc cụ thể

Một trong những điểm đáng chú ý trong phong trào thi đua của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là cách các sở, ngành chuyển từ những khẩu hiệu chung sang những chiến dịch có mục tiêu, thời hạn và kết quả cụ thể.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh là một thí dụ. Đơn vị đã phát động Chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn chuyển đổi số. Chiến dịch thực hiện từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/11/2026, tập trung vào 29 nhiệm vụ trọng tâm hơn 10 nhóm lĩnh vực gồm thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, ứng dụng số, xã hội số, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực, kinh phí, an ninh, an toàn thông tin và kỷ luật thực thi.

Công an xã Long Điền hướng dẫn người dân thao tác các thủ tục hành chính trên các ứng dụng. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đáng chú ý là mỗi nội dung thi đua đều gắn với những vấn đề có thể nhận diện và kiểm đếm. Đó là thời gian thực hiện hồ sơ, khả năng liên thông dữ liệu giữa các đơn vị hay năng lực phòng ngừa, xử lý rủi ro trên không gian mạng.

Tương tự, Sở Nông nghiệp và Môi trường phát động “Chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai”, triển khai từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/11/2026. Mục tiêu đặt ra là dữ liệu phải bao phủ 100% thửa đất và đến cuối tháng 11/2026 có tối thiểu 80% dữ liệu đủ điều kiện được chuẩn hóa, đối soát để đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Công an phường Cầu Ông Lãnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đến người dân trên địa bàn. (Ảnh: Trí Đức)

Tham gia chiến dịch này, ngoài Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò chủ trì còn có sự đồng hành, tham gia của Văn phòng Đăng ký đất đai cùng các chi nhánh trực tiếp rà soát, số hóa, chuẩn hóa dữ liệu; Công an Thành phố tham gia đối soát, xác minh thông tin; 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo thực hiện rà soát hồ sơ tại cơ sở, cập nhật biến động đất đai và duy trì cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Từ một hoạt động chuyên môn, phong trào thi đua đã trở thành cơ chế phối hợp liên ngành, kết nối dữ liệu và trách nhiệm từ thành phố đến cơ sở.

Ở một lĩnh vực khác, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ lại thể hiện một sắc thái khác của phong trào thi đua. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là trách nhiệm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Tại Công viên Lê Thị Riêng, chỉ riêng ngày 17/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m3 đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện, quy tập 17 hài cốt liệt sĩ, trong đó một hài cốt có di vật. Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 663 hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 hài cốt có di vật; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể.

Ba chiến dịch, ba lĩnh vực khác nhau nhưng cùng cho thấy một điểm chung: thi đua đang được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Khi nhiệm vụ được xác định, thời gian được giới hạn, trách nhiệm được phân công và kết quả có thể đo đếm, phong trào thi đua sẽ tạo ra sức ép tích cực để bộ máy hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn và hướng đến hiệu quả thực chất.

Thi đua trong không gian phát triển mới

Ý nghĩa của phong trào thi đua càng được đặt ra rõ hơn trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026 là năm khởi đầu giai đoạn phát triển 2026-2030. Thành phố thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa giới hành chính mở rộng, với quy mô hơn 6.700km2 và dân số hơn 14 triệu người, đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số để tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt của cả nước.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cát Lái. (Ảnh: Quang Quý)

Quy mô mới đồng nghĩa với không gian quản trị mới và yêu cầu phát triển mới. Với quy mô mới, Thành phố sẽ không thể vận hành hiệu quả nếu phương thức quản lý vẫn dựa trên tư duy cũ. Trong bối cảnh đó, thi đua cần được nhìn nhận không đơn thuần là một hoạt động động viên tinh thần, mà là một phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thành phố xác định phong trào thi đua phải đổi mới, đồng bộ, thực chất, gắn với các đột phá chiến lược và yêu cầu phát triển mới; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư công, năng lực quản trị đô thị, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Thành phố yêu cầu, các đơn vị, địa phương cần xác định những vấn đề đang cản trở sự phát triển để tổ chức các đợt thi đua giải quyết.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là trách nhiệm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì đất nước. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Trong không gian phát triển rộng hơn, nguồn lực của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm trong khu vực công. Lãnh đạo thành phố cũng đặt yêu cầu tạo khí thế thi đua, thu hút sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, luật sư, luật gia, các tầng lớp nhân dân, kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới.

Đây là điểm có ý nghĩa đặc biệt khi không gian thành phố mở rộng, bài toán phát triển cũng trở nên lớn hơn và phức tạp hơn. Nhà nước không thể một mình giải quyết tất cả vấn đề. Phong trào thi đua, nếu được thiết kế phù hợp, có thể trở thành cầu nối để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và sự tham gia của toàn xã hội.

Khi thi đua thật sự trở thành động lực hành động của từng cán bộ, từng cơ quan, từng địa phương và từng người dân sẽ tạo ra nền tảng để Thành phố biến khí thế thi đua thành năng suất, sáng tạo và những kết quả phát triển cụ thể trong chặng đường mới.