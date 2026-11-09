Thi đua dạy tốt, học tốt ở ngôi trường vùng biên

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng. Ảnh: PV

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng là một trong 13 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Sơn La vừa được đầu tư xây dựng. Năm học này, trường có 1.050 học sinh từ lớp 3 đến lớp 9, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản biên giới đặc biệt khó khăn của xã, cùng 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đây là năm học đầu tiên nhà trường hoạt động tại công trình mới, được đầu tư hơn 243 tỷ đồng trên diện tích 4,8 ha, với hệ thống phòng học, phòng bộ môn, khu nội trú, nhà đa năng và các công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của hơn 1.000 học sinh.

Ngôi trường mới không chỉ mang đến điều kiện học tập khang trang mà còn mở ra môi trường sinh hoạt tập trung, nền nếp cho học sinh vùng biên. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên xa gia đình, sống và học tập tại trường. Vì vậy, cùng với nhiệm vụ giảng dạy, nhà trường đặc biệt quan tâm chăm sóc, giáo dục kỹ năng sống, hướng dẫn học sinh thực hiện nền nếp sinh hoạt, rèn luyện tính tự lập và ý thức tập thể, giúp các em từng bước thích nghi với môi trường nội trú.

Giờ tin học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng.

Thầy giáo Lê Văn Hưng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Nhà trường tập trung ổn định nền nếp dạy và học, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, tăng cường quản lý hoạt động chuyên môn và sinh hoạt nội trú. Ban Giám hiệu thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của học sinh; kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm các hoạt động được duy trì nền nếp, hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn được duy trì thường xuyên. Giáo viên tích cực dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, góp ý bài giảng, thống nhất phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác thiết bị dạy học được đẩy mạnh, góp phần đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng từng tiết học.

Giờ học của cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng.

Cô giáo Hà Thị Ánh, giáo viên nhà trường, chia sẻ: Trong giảng dạy, chúng tôi chú trọng phát huy tính chủ động của học sinh, tăng cường các hoạt động thực hành, thảo luận và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Với những em tiếp thu bài còn chậm, giáo viên chủ động hướng dẫn, phụ đạo, củng cố kiến thức để các em theo kịp chương trình. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ cũng tạo thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục học sinh nội trú được nhà trường triển khai chặt chẽ. Ngoài giờ lên lớp, các em được hướng dẫn thực hiện thời gian biểu, duy trì nền nếp tự học, giữ gìn vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ dùng và bảo quản tài sản chung. Qua những việc làm hằng ngày, học sinh từng bước hình thành tính tự lập, ý thức kỷ luật và trách nhiệm trong sinh hoạt tập thể.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương hướng dẫn các em học sinh nền nếp sinh hoạt.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo sân chơi lành mạnh, giúp học sinh nâng cao thể chất, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và tinh thần đoàn kết. Nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cũng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về vùng đất nơi các em sinh sống.

Em Tánh Thị Vân Anh, học sinh lớp 3A4, chia sẻ: Em rất vui khi được học tập tại ngôi trường mới rộng rãi, thoáng mát, phòng ở và lớp học đều khang trang. Ở trường, chúng em được thầy cô quan tâm, chăm sóc và có đầy đủ đồ dùng để học tập, sinh hoạt. Em sẽ chăm ngoan, cố gắng học thật tốt để sau này trở về góp sức xây dựng quê hương, bản làng ngày càng giàu đẹp.

Từ những tiết học trên lớp đến nền nếp sinh hoạt nội trú, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng đang từng bước đi vào chiều sâu. Với cơ sở vật chất đồng bộ, đội ngũ nhà giáo tận tâm và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường không chỉ tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em vùng biên mà còn góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho vùng biên giới phát triển.