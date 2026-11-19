Đổi mới từ từng giờ dạy

Trong tháng 11, nhiều trường học tại Hà Nội tổ chức các hoạt động thi đua hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Bên cạnh hoạt động tri ân thầy cô, các nhà trường chú trọng hội giảng, thao giảng và sinh hoạt chuyên môn, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng từng tiết học.

Tiết dạy môn Khoa học tự nhiên của cô Lê Thị Hồng tại Trường THCS Kim Liên được thiết kế theo hướng trải nghiệm, khám phá và giải quyết vấn đề.

Tại Trường THCS Kim Liên (Hà Nội), phong trào thi đua được gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Giáo viên chú trọng đổi mới cách tổ chức hoạt động học tập, tăng cường tương tác và khuyến khích học sinh chủ động tìm tòi, giải quyết vấn đề.

Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố môn Khoa học tự nhiên, cô Lê Thị Hồng, giáo viên tổ Khoa học tự nhiên, lựa chọn bài dạy "Máu và hệ tuần hoàn ở cơ thể người" dành cho học sinh lớp 8.

Thay vì truyền đạt kiến thức một chiều, cô thiết kế bài học theo hướng trải nghiệm, khám phá và giải quyết vấn đề, kết hợp học liệu trực quan với công nghệ số. Ở phần khởi động, video tái hiện những trường hợp truyền máu trong lịch sử với kết quả khác nhau được sử dụng để khơi gợi sự tò mò, đặt ra vấn đề cho học sinh tìm hiểu. Các em đưa ra dự đoán, tìm kiếm bằng chứng và kiểm chứng giả thuyết.

Trong hoạt động hình thành kiến thức, học sinh sử dụng mô hình trực quan để tìm hiểu các nhóm máu trong hệ ABO. Thông qua mã QR và phòng thí nghiệm ảo trên thiết bị số, các nhóm dự đoán, thử nghiệm, quan sát hiện tượng ngưng kết và rút ra nguyên tắc truyền máu. Cách tổ chức này giúp học sinh tiếp cận kiến thức bằng quan sát và thực hành thay vì chỉ ghi nhớ lý thuyết.

Cô Hồng còn kết nối nội dung bài học với thực tiễn thông qua dự án "Điều tra phong trào hiến máu nhân đạo tại địa phương". Học sinh có thể tìm hiểu thực tế hoặc thiết kế sản phẩm truyền thông số nhằm lan tỏa thông điệp nhân ái. Các sản phẩm được chia sẻ, đánh giá trên nền tảng Padlet.

Theo cô Hồng, ứng dụng công nghệ trong dạy học không phải là mục tiêu tự thân. Điều quan trọng là lựa chọn công cụ phù hợp để học sinh chủ động khám phá, vận dụng kiến thức và hình thành những giá trị tích cực trong cuộc sống.

Cô cho biết, sự quan tâm, khuyến khích đổi mới từ Ban Giám hiệu cùng hoạt động trao đổi thường xuyên của tổ chuyên môn tạo điều kiện để giáo viên thử nghiệm phương pháp mới, chia sẻ kinh nghiệm và hoàn thiện bài giảng.

Cũng tại Hà Nội, thầy Dương Minh Tân, giáo viên môn Toán, Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (Hà Nội), tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố với bài dạy "Đường trung bình của tam giác".

Chia sẻ về tiết dạy, thầy Tân cho biết, thầy thiết kế các hoạt động theo hướng khuyến khích học sinh tự khám phá kiến thức, trao đổi, hợp tác và vận dụng vào giải quyết vấn đề. Qua đó, học sinh không chỉ nắm kiến thức Toán học mà còn rèn luyện tư duy, khả năng lập luận và trình bày ý kiến. Theo thầy, hội thi là dịp để giáo viên thử nghiệm cách tổ chức dạy học mới, trao đổi chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp.

Không chỉ đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo viên còn chú trọng tìm hiểu hoàn cảnh, đặc điểm và nhu cầu của từng nhóm học sinh để có cách đồng hành phù hợp.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội, các hoạt động hội giảng, trao đổi chuyên môn được tổ chức nhằm khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy.

Cô Trần Thị Liêm, giáo viên môn Địa lý, đã có 16 năm gắn bó với học sinh dưới chân núi Tản. Cô nhớ những em nhỏ mới 11-12 tuổi, lần đầu xa gia đình, mang theo sách vở và nỗi nhớ nhà đến trường. Ngoài giờ lên lớp, thầy cô còn chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, hỏi han khi các em ốm đau và lắng nghe những tâm sự tuổi mới lớn.

Muốn hiểu học trò, cô Liêm từng đến thôn Bản Dao, xã Ba Vì, cùng ăn, cùng ở với người dân và học tiếng Dao để trò chuyện gần gũi hơn với các em. Những trải nghiệm này giúp cô hiểu thêm về phong tục, nếp sinh hoạt và niềm tự hào của người dân đối với tiếng nói, trang phục dân tộc.

Cô vẫn nhớ ánh mắt rạng rỡ của học sinh khi các em tự tin giới thiệu bản sắc dân tộc trên sân khấu cuộc thi "Sắc màu dân tộc" do nhà trường tổ chức. "Muốn học trò mở lòng, trước hết người thầy phải thật lòng bước vào cuộc sống của các em", cô Liêm chia sẻ.

Trong giảng dạy, cô cùng đồng nghiệp đưa các hoạt động trải nghiệm STEM vào môn Địa lý, giúp học sinh tìm hiểu giá trị của đất, rừng, nguồn nước và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường quê hương.

Bên cạnh việc bồi dưỡng những học sinh đạt giải Nhất, Nhì cấp thành phố môn Địa lý, cô dành sự quan tâm cho cả những em còn rụt rè, thiếu tự tin. Với các em, tiến bộ có thể bắt đầu từ một lần được giải thích cặn kẽ, một cơ hội thử lại hay lần đầu mạnh dạn giơ tay phát biểu.

Lan tỏa kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giáo dục

Từ những giờ dạy cụ thể tại mỗi nhà trường đến các hội thi cấp tỉnh, phong trào thi đua hướng tới ngày 20/11 không chỉ ghi nhận nỗ lực của giáo viên mà còn tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo trao đổi, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Thầy Dương Minh Tân, giáo viên môn Toán Trường Tiểu học và THCS Chương Dương, hướng dẫn học sinh khám phá tính chất đường trung bình của tam giác trong tiết dạy tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Các hội thi giáo viên dạy giỏi là dịp để giáo viên thể hiện năng lực, sự sáng tạo trong giảng dạy, đồng thời tiếp cận những phương pháp tổ chức hoạt động học tập mới. Qua đó, những kinh nghiệm và cách làm hiệu quả có thể được vận dụng, nhân rộng trong sinh hoạt chuyên môn tại các nhà trường.

Ở góc độ quản lý, bà Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên, cho rằng sự chuẩn bị cho hội thi không chỉ là nỗ lực của giáo viên dự thi mà còn có sự đồng hành của tập thể. Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo, góp ý chuyên môn; các giáo viên trong tổ Khoa học tự nhiên cùng trao đổi ý tưởng, hoàn thiện bài giảng và hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình chuẩn bị.

Theo bà Hạnh, điều đáng ghi nhận là tinh thần chia sẻ chuyên môn và trách nhiệm chung của đội ngũ giáo viên. Mỗi người đều coi tiết dạy dự thi là công việc chung của tổ, cùng đóng góp để xây dựng giờ học sinh động, dễ hiểu và tạo hứng thú cho học sinh.

Tại Sơn La, Hội thi Giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ XII, năm học 2026-2027, diễn ra từ ngày 6-16/11, thu hút 97 giáo viên đến từ 39 đơn vị trường học có cấp THPT trên địa bàn tỉnh.

Hội thi gồm hai nội dung: báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và thực hành một tiết dạy theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Ở phần thi báo cáo biện pháp, nhiều giáo viên lựa chọn những vấn đề xuất phát từ thực tiễn giảng dạy, gắn với đặc thù môn học và mục tiêu phát triển năng lực học sinh. Các biện pháp tập trung vào tính ứng dụng, phương pháp tổ chức hoạt động học tập, điều kiện triển khai và khả năng chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chuyên môn. Kết quả, 89/97 biện pháp đạt yêu cầu, chiếm 91,8%.

Với phần thi thực hành, đa số giáo viên có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, học liệu và thiết bị dạy học. Nhiều tiết dạy xác định rõ yêu cầu cần đạt, tổ chức hoạt động học tập phù hợp, xử lý linh hoạt các tình huống sư phạm và tạo hứng thú cho học sinh. Kết quả đánh giá có 73 tiết dạy được xếp loại giỏi, chiếm 75,3%.

Kết thúc hội thi, đã có 68 giáo viên được công nhận đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2026-2027.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La Nguyễn Văn Chiến đánh giá, giáo viên tham gia hội thi thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và đưa giáo dục STEM vào bài học. Nhiều tiết dạy có cách tổ chức sáng tạo, phù hợp với đặc điểm học sinh vùng cao.

Theo ông Chiến, những giáo viên tham gia hội thi là lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.