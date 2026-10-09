Thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2026 - 2030: Lắng nghe từ cơ sở

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” đang được Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa triển khai theo hướng gần dân, sát cơ sở, tạo điều kiện để người dân trực tiếp phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống. Từ những cuộc gặp gỡ ngay tại khu dân cư, nhiều kiến nghị đã được tiếp nhận, giải thích, xử lý hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, góp phần giải quyết những vướng mắc từ sớm, từ cơ sở.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận và Tổ dân phố 21 (phường Phan Rang) gặp gỡ người dân nắm tình hình thực tế.

Đối thoại ngay tại khu dân cư

Tại phường Phan Rang, những vấn đề gắn với đời sống dân cư như: Điểm thoát nước, đoạn đường xuống cấp, trụ điện nghiêng, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị... đều được người dân đưa ra trao đổi tại diễn đàn “Lắng nghe dân nói” năm 2026. Hoạt động này được Mặt trận phường triển khai từ ngày 27-8 đến 28-9 tại 31 tổ dân phố, với sự tham gia của cán bộ Mặt trận, cấp ủy chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận, cảnh sát khu vực và người có uy tín. Qua các cuộc gặp gỡ, Mặt trận phường ghi nhận 224 ý kiến phản ánh, kiến nghị. Trong đó, 106 nội dung đã được Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và đại diện Ban Công tác Mặt trận trao đổi, giải quyết, làm rõ; tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và những vấn đề thuộc phạm vi cộng đồng dân cư. Cùng với đó, 52 nội dung liên quan đến an ninh, trật tự được chuyển đến Công an phường, trong đó 46 ý kiến được cảnh sát khu vực trực tiếp làm rõ. Ngoài ra, 40 nội dung thuộc thẩm quyền của phường và 2 nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh được tổng hợp, chuyển đến cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Sau phản ánh của người dân về trụ điện bị nghiêng, đại diện Ban Công tác Mặt trận và Tổ dân phố 21, phường Phan Rang đã trực tiếp kiểm tra thực tế.

Ông Phạm Danh Cừ (cán bộ hưu trí, Tổ dân phố 12, phường Phan Rang) cho biết, đây là lần đầu ông tham gia một cuộc gặp gỡ mà người dân được trực tiếp nêu những vấn đề mình quan tâm ngay tại khu dân cư. Không khí trao đổi cởi mở giúp người dân mạnh dạn chia sẻ; nhiều nội dung được giải thích ngay, tạo sự gần gũi giữa cán bộ với Nhân dân. Ngay sau buổi gặp gỡ, một số vấn đề người dân phản ánh như tập kết rác không đúng nơi quy định; bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường; an ninh, trật tự, an toàn giao thông... đã được tổ dân phố tiếp thu, xử lý. “Người dân rất phấn khởi vì những ý kiến đã được cán bộ ghi nhận, giải quyết. Với những vấn đề cần thêm thời gian kiểm tra, giải quyết, chúng tôi mong cấp trên quan tâm, thông tin lại để người dân biết”, ông Cừ chia sẻ.

Theo bà Phan Thị Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Rang, cách tổ chức diễn đàn gần gũi để người dân trao đổi đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tại các buổi gặp gỡ, người dân mạnh dạn nêu ý kiến, phản ánh những vấn đề quan tâm. Các ý kiến sau khi tiếp nhận được tổng hợp, phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời được theo dõi, đôn đốc đến khi có kết quả. Một số vấn đề được Ban Công tác Mặt trận và tổ dân phố kiểm tra, xử lý ngay.

Bên cạnh gặp gỡ trực tiếp, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường còn ứng dụng chuyển đổi số trong triển khai diễn đàn “Lắng nghe dân nói” thông qua việc phủ mã QR Mặt trận số 24/7 tại các tổ dân phố. Qua đó, người dân có thêm kênh phản ánh thuận tiện, còn Mặt trận kịp thời tiếp nhận, nắm bắt những vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Kịp thời nắm bắt những vấn đề từ cơ sở

Tại 2 phường Đô Vinh và Đông Ninh Hòa, diễn đàn “Lắng nghe dân nói” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai mới đây ghi nhận nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống người dân sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tại diễn đàn, người dân phường Đô Vinh đã mạnh dạn phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông Dinh, nguy cơ ngập lụt tại một số khu vực dân cư, một số khu vực tiềm ẩn tai nạn giao thông, tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào giờ cao điểm ở một số địa bàn... Tại phường Đông Ninh Hòa, người dân quan tâm đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ còn vướng quy hoạch; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án...

Một cuộc trao đổi giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Rang và người dân.

Ông Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì diễn đàn tại 2 địa phương cho biết, các ý kiến của người dân đều mang tính xây dựng, phản ánh những khó khăn, vướng mắc thực tế trong đời sống. Những kiến nghị chính đáng đã được chính quyền địa phương tiếp nhận, giải quyết kịp thời; những nội dung vượt thẩm quyền được Mặt trận tỉnh tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng và đôn đốc, giám sát việc giải quyết. Việc duy trì, mở rộng các kênh “Lắng nghe dân nói” tại từng thôn, tổ dân phố giúp Mặt trận các cấp kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong Nhân dân, không để vướng mắc kéo dài, trở thành "điểm nóng" ở cơ sở.

Từ năm 2026, diễn đàn “Lắng nghe dân nói” được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai tổ chức định kỳ hằng năm trên toàn quốc, từ cấp tỉnh đến cấp xã. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp xuống địa bàn đối thoại, tiếp xúc với người dân; 100% ý kiến, kiến nghị, phản ánh được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Kết quả xử lý và mức độ hài lòng của Nhân dân được xác định là thước đo hiệu quả của diễn đàn.