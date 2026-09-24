Thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2026 - 2030: Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hòa: Kết nối những tấm lòng nhân ái

Không chỉ hỗ trợ người nghèo, người yếu thế bằng những phần quà, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Ninh Hòa còn duy trì nhiều hoạt động thiết thực như bếp ăn từ thiện, máy đun nước miễn phí, hỗ trợ xây nhà, tặng sinh kế… Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần nhân đạo trong cộng đồng.

Bữa sáng ấm lòng

Cứ vào sáng thứ 2 hằng tuần, khoảng sân trụ sở Hội CTĐ phường Ninh Hòa lại rộn ràng tiếng nói cười của những thành viên đến chuẩn bị các suất ăn sáng miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Hôm chúng tôi đến, mọi người đang cùng nhau nhặt hành, thái dưa, chuẩn bị bánh mì, chả lụa… Đến khoảng 6 giờ, công tác chuẩn bị bữa sáng đã hoàn thành và sẵn sàng phục vụ người dân. Những ổ bánh mì kẹp chả lụa, rau, dưa được trao tận tay từng người bán vé số, người lao động nghèo, học sinh, thân nhân chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa. Chỉ sau gần 2 giờ, 300 ổ bánh mì đã được trao đến tay những người cần.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hòa chuẩn bị quà phát cho người dân.

Hoạt động phát suất ăn sáng miễn phí vào sáng thứ 2 đã được Hội CTĐ phường Ninh Hòa thực hiện và duy trì từ đầu năm đến nay. Mỗi một tuần, các suất ăn lại được thay đổi bằng những món khác nhau. Người dân chỉ cần xếp hàng trật tự và nhận suất ăn sáng rồi tiếp tục đi làm công việc của mình. Trong 9 tháng, hội đã phục vụ 750 suất bánh canh, nui thịt và 5.000 ổ bánh mì có nhân cho người dân.

Ông Lê Thanh Ninh - Chủ tịch Hội CTĐ phường Ninh Hòa cho biết, tùy nguồn kinh phí vận động và sự ủng hộ của các mạnh thường quân, hội xây dựng thực đơn phù hợp cho từng tháng. Chương trình được tổ chức ít nhất 1 lần/tuần, cũng có tuần hội tổ chức 2 đến 3 bữa sáng miễn phí. Thời gian đầu triển khai, nhiều người còn e ngại, nhất là thân nhân chăm nuôi người bệnh tại bệnh viện. Nhân viên của hội phải trực tiếp mang các suất ăn đến bệnh viện trao tận tay người dân. Đến nay, chương trình đã dần trở nên quen thuộc với mọi người. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của chương trình, nhiều mạnh thường quân trên địa bàn phường và ở TP. Hồ Chí Minh đã chung tay hỗ trợ.

Không chỉ phát miễn phí suất ăn sáng đầu tuần, Hội CTĐ phường Ninh Hòa còn duy trì máy đun nước nóng phục vụ người dân. Với những bệnh nhân điều trị dài ngày và người nhà túc trực tại bệnh viện, nguồn nước nóng sẵn có giúp giảm bớt một phần chi phí, đồng thời thuận tiện hơn trong sinh hoạt, chăm sóc người bệnh. “Tôi có người thân đã nằm viện nhiều tuần nay. Mỗi ngày, tôi đều phải lo các khoản chi phí sinh hoạt, rất tốn kém. Có máy đun nước nóng miễn phí, tôi không phải mua nước bên ngoài, lại thuận tiện khi cần pha sữa, nước uống cho người bệnh. Tôi thấy việc làm này rất có ý nghĩa”, bà Cao Thị Nhiêu (xã Tây Ninh Hòa) cho biết.

Lan tỏa giá trị nhân đạo

Cùng với chăm lo những nhu cầu trước mắt, Hội CTĐ phường Ninh Hòa còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Trong 9 tháng, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo hội đã thực hiện đạt gần 5,4 tỷ đồng. Nổi bật là chương trình “Tết Nhân ái” xuân Bính Ngọ 2026 đã hỗ trợ 3.757 người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai… với tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2026, hội và các chi hội trực thuộc vận động hơn 1,3 tỷ đồng để trao quà, hỗ trợ người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp bệnh hiểm nghèo và thực hiện nhiều hoạt động trợ giúp cộng đồng.

Theo ông LÊ THANH NINH - Chủ tịch Hội CTĐ phường Ninh Hòa: Những kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Hội CTĐ tỉnh. Cùng với đó có sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, tình nguyện viên, nhà hảo tâm và người dân. Từ nay đến cuối năm, hội tiếp tục vận động hiến máu tình nguyện, xây dựng 2 căn nhà CTĐ tại Tổ dân phố Quang Đông và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026).

Bên cạnh đó, hội còn phối hợp tích cực với Hội CTĐ tỉnh triển khai Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” tại 5 tổ dân phố với kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 7 hộ; hỗ trợ sinh kế cho 35 hộ; hỗ trợ tiền mặt cho 200 hộ. Đến nay, toàn bộ kinh phí dự án đã được giải ngân.

Công tác vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục được duy trì. Từ ngày 30-12-2025 đến nay, toàn phường có 1.080 người đăng ký, tiếp nhận 875 đơn vị máu, đạt 175% chỉ tiêu tỉnh giao. Nhiều cá nhân, gia đình tham gia hiến máu trong nhiều năm; trong đó có 1 cá nhân đã hiến máu 83 lần, 2 gia đình có số lần hiến máu trên 90 lần. Ngoài ra, hội còn hỗ trợ đột xuất người mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn giao thông, hỗ trợ mai táng phí, mổ mắt miễn phí và xây dựng nhà nhân ái.

Mỗi hoạt động của Hội CTĐ phường Ninh Hòa đều hướng đến những nhu cầu thiết thực của người dân. Đằng sau đó là sự chung tay của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm đã góp phần duy trì, lan tỏa những việc làm nhân đạo trong cộng đồng.