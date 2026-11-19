Thí điểm theo cơ chế sanbox

Bà Trần Thị Minh Hiền, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết: Thu gom rác tại nguồn vẫn là một trong những điểm nghẽn trong công tác vệ sinh môi trường đô thị. Tại Hà Nội, mạng lưới ngõ nhỏ, ngách hẹp khiến xe chuyên dụng khó tiếp cận, công nhân phải phụ thuộc nhiều vào xe đẩy tay. Trong khi đó, các điểm tập kết, cẩu rác còn hở, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường sống.

Triển khai xe điện 3 bánh thu gom rác.

Trước thực trạng này, URENCO đã đưa xe điện 3 bánh vào hoạt động tại các khu dân cư đông đúc, ưu tiên những tuyến ngõ mà phương tiện thu gom truyền thống khó tiếp cận.

Nhờ kích thước nhỏ gọn, xe điện có thể đến gần các hộ dân, hạn chế việc phải đẩy rác ra điểm tập kết, qua đó rút ngắn quãng đường vận chuyển và giảm sức lao động cho công nhân.

Hiệu quả bước đầu được ghi nhận tại phường Hoàn Kiếm. Tại đây, mô hình đã triển khai ở 21/28 tổ dân phố, với 51 xe điện thu gom khoảng 52 tấn rác mỗi ngày. Dù thay đổi phương tiện, toàn bộ lượng rác phát sinh trong ca sản xuất vẫn được thu gom, bảo đảm hiệu quả tương đương phương thức cũ.

Đáng chú ý, các điểm cẩu rác tập trung tại khu vực thí điểm đã được xóa bỏ hoàn toàn. Số thùng composite giảm từ 79 xuống còn 9 thùng dự phòng phục vụ xử lý sự cố, tương đương giảm 70 thùng.

Việc hạn chế tập kết rác ngoài trời góp phần giảm nguy cơ phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác và cải thiện mỹ quan đường phố. Đồng thời, sử dụng xe điện giúp giảm khí thải trực tiếp trong quá trình vận hành, tạo môi trường làm việc thuận lợi hơn cho công nhân vệ sinh môi trường.

Xây dựng lộ trình

Từ kết quả thí điểm, URENCO xây dựng lộ trình mở rộng mô hình thu gom rác bằng xe điện qua 3 giai đoạn, hướng tới giảm dần phương tiện thủ công và xe sử dụng nhiên liệu diesel.

Theo bà Trần Thị Minh Hiền, giai đoạn đầu, đến hết năm 2026, mô hình tập trung tại phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam và khu vực Quán Thánh cũ thuộc phường Ba Đình.

Đây là bước thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng di chuyển trong ngõ nhỏ, hiệu quả thay thế xe đẩy tay, kết nối với xe vận chuyển rác tuyến sau và mức độ an toàn khi vận hành.

Trên cơ sở kết quả này, trong năm 2027, URENCO sẽ nghiên cứu mở rộng mô hình tại các phường trung tâm thuộc khu vực Vành đai I.

Cùng với việc tăng số lượng phương tiện, đơn vị sẽ bố trí lại tuyến thu gom, điểm giao nhận rác, đầu tư hạ tầng sạc và hoàn thiện hệ thống giám sát hoạt động.

Đến năm 2028, mô hình tiếp tục được nghiên cứu mở rộng ra khu vực Vành đai II và những địa bàn phù hợp. Đồng thời, URENCO sẽ từng bước chuẩn hóa phương tiện, trạm sạc, quản lý pin, điểm chuyển tải và quy trình vận hành để có cơ sở xem xét nhân rộng trên toàn thành phố.

Để đánh giá hiệu quả thực tế, việc thử nghiệm sẽ được theo dõi theo từng tuyến đường, khung giờ, tải trọng và người điều khiển.

Các dữ liệu về hành trình, thời gian dừng, số chuyến và khối lượng rác thu gom sẽ giúp điều chỉnh lịch trình, bố trí điểm giao nhận giữa xe điện cỡ nhỏ và xe vận chuyển tuyến sau.

Bên cạnh hiệu quả thu gom, URENCO cũng sẽ đánh giá mức độ giảm sức lao động cho công nhân, số điểm tập kết rác ngoài trời được xóa bỏ và tình trạng rơi vãi, nước rỉ rác trong quá trình vận chuyển.

Tuy nhiên, theo bà Hiền, để xe điện hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu tại các vùng phát thải thấp, cần đầu tư đồng bộ hạ tầng phục vụ vận hành.

URENCO kiến nghị bố trí trạm sạc tại bãi xe, trạm trung chuyển; xây dựng điểm chuyển tải kín, bảo đảm nguồn điện và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, đơn vị đề xuất sử dụng dữ liệu vận hành thực tế để xây dựng định mức, đơn giá dịch vụ phù hợp, tính toán đầy đủ chi phí phương tiện, pin, điện năng, trạm sạc và bảo trì.

Song song với xe điện 3 bánh, URENCO đã đưa xe điện 4 bánh vào sử dụng và nghiên cứu lộ trình thay thế xe chạy diesel. Kết quả thử nghiệm cùng việc hoàn thiện hạ tầng, chi phí vận hành sẽ là cơ sở để xem xét mở rộng mô hình trong những năm tới theo tinh thân ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57.

Đại diện Công đoàn Thủ đô nhận xét, việc ứng dụng công nghệ mới phù hợp với thực tế địa bàn đã giúp công nhân thu gom rác giảm được sức lao động, bảo vệ sức khoẻ, tăng năng suất.

Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Quá trình chuyển đổi công nghệ và chuyển đổi xanh, mở ra nhiều cơ hội để người lao động nâng cao năng suất, cải thiện điều kiện làm việc và tạo ra những công việc có giá trị cao hơn. Vấn đề tổ chức công đoàn quan tâm là những thay đổi này tác động ra sao đến chất lượng việc làm và đời sống của người lao động.