Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng đã trình bày dự thảo phương án thí điểm ứng dụng thiết bị UAV trong quản lý, giám sát rừng tại VQG Phong Nha-Kẻ Bàng. Theo đó, mục tiêu chung của phương án là hỗ trợ công tác quản lý, giám sát rừng tại VQG Phong Nha-Kẻ Bàng; đánh giá khả năng đáp ứng của các giải pháp công nghệ khác nhau trong việc phát hiện, theo dõi và cung cấp thông tin về nguy cơ, hành vi tác động đến tài nguyên rừng; làm cơ sở lựa chọn giải pháp phù hợp để xem xét ứng dụng vào thực tiễn và nghiên cứu khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Phạm vi thí điểm gồm 3 khu vực thuộc lâm phận VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, gồm: khu vực hang Y tá, hang Tám Cô-Trạ Ang, thung lũng Sinh Tồn, Chà Nòi. Diện tích thí điểm bay giám sát tại mỗi khu vực là 600 ha, với các nội dung giám sát chính gồm: Nguy cơ cháy rừng (phát hiện dấu hiệu khói, nguồn nhiệt, ngọn lửa và các dấu hiệu bất thường liên quan); người xâm nhập, di chuyển hoặc hoạt động trong khu vực rừng; biến động rừng (phát hiện dấu hiệu phát dọn thực bì, chặt phá cây rừng hoặc tạo khoảng trống trong tán rừng).

Theo dự thảo phương án, thời gian thực hiện bay thí điểm chính thức trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 15/2 -16/3/2027.

Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trình bày dự thảo phương án tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã thảo luận, đánh giá cao sự cần thiết của việc ứng dụng thiết bị UAV trong công tác quản lý, giám sát rừng tại VQG Phong Nha-Kẻ Bàng.

Đại diện các sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng và các sở, ngành, đơn vị liên quan, doanh nghiệp công nghệ thành lập đoàn công tác của tỉnh để học tập kinh nghiệm của các địa phương trong nước đã triển khai hiệu quả việc ứng dụng thiết bị UAV. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất giải pháp áp dụng phù hợp với đặc thù địa hình và yêu cầu quản lý, giám sát rừng tại VQG Phong Nha-Kẻ Bàng...

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H