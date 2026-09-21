Thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh Lạng Sơn

Ông Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Chiều 21/9, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Việc thí điểm thành lập các Đảng bộ là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, đồng thời bảo đảm đồng bộ mô hình tổ chức đảng giữa Trung ương và địa phương, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hai cơ quan.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 2 tổ chức đảng trực thuộc và 44 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn chỉ định 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Thường vụ Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm 3 đồng chí.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 12 tổ chức đảng trực thuộc và 155 đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn chỉ định 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh gồm 7 đồng chí. Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, việc thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị, hai Đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, đưa hoạt động của Đảng bộ vào nề nếp; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất; rà soát, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Trong quá trình thực hiện, hai Đảng bộ phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; phối hợp chặt chẽ, hoàn thành việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên và các điều kiện bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm ảnh hưởng đến công việc chung.

Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, giám sát, chất vấn, thẩm tra và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh; bảo đảm các nghị quyết đúng chủ trương của Đảng, đúng pháp luật, sát thực tiễn và có tính khả thi.

Cùng với đó là phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân; tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe nhân dân, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri; nâng cao hiệu lực của nghị quyết và góp phần đưa chủ trương của Tỉnh ủy vào cuộc sống.

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội.

Đồng thời, thực hiện tốt hơn chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ động nắm tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân với cấp ủy, chính quyền...

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn hiện có 71 đảng bộ trực thuộc với hơn 71 nghìn đảng viên./.