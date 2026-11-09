Thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng, tạo sinh kế cho người dân

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kết luận cuộc họp. Ảnh: Ngọc Hiếu

Chiều tối 9/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Đề án phát triển dịch vụ, du lịch sông Đông Ba – đường Bạch Đằng và Huỳnh Thúc Kháng, nhằm phát huy giá trị phố cổ Gia Hội.

Kết nối du lịch đường sông

Dự thảo đề án tập trung nghiên cứu khu vực sông Đông Ba và hai tuyến đường Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng, đoạn từ cầu Gia Hội đến cầu Đông Ba. Đây là khu vực có nhiều giá trị về kiến trúc, di tích, cảnh quan sông nước và đời sống văn hóa, có tiềm năng phát triển các sản phẩm dịch vụ, du lịch mang bản sắc Huế.

Trong giai đoạn đầu, đề án dự kiến chỉnh trang, tổ chức thí điểm đoạn đường Bạch Đằng từ cầu Gia Hội đến chùa Diệu Đế. Không gian ven sông được nghiên cứu bố trí các điểm kinh doanh dịch vụ, ngắm cảnh, ghế nghỉ, hệ thống chiếu sáng và nhà vệ sinh công cộng, phục vụ người dân, du khách.

Đề án định hướng mô hình “doanh nghiệp đầu tư – người dân kinh doanh”. Theo đó, doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm tham gia đầu tư các hạng mục quy mô lớn như bến thuyền, phương tiện và hạ tầng dịch vụ; các dịch vụ quy mô nhỏ ưu tiên dành cho hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã tại địa phương. Người dân được đề xuất hỗ trợ thủ tục kinh doanh, tiếp cận vốn, chỉnh trang mặt tiền, biển hiệu, mái che và đào tạo kỹ năng phục vụ du lịch.

Các sản phẩm du lịch trên bờ tập trung khai thác đời sống phố cổ, như thưởng thức món ăn Huế, trải nghiệm nấu ăn, may áo dài, khám phá kiệt phố và nghe người địa phương kể chuyện về Gia Hội. Các không gian nghệ thuật, hiệu sách cũ, chụp ảnh cổ phục, trình diễn nghề và giới thiệu sản phẩm thủ công cũng được đề xuất nhằm làm phong phú trải nghiệm, tạo đầu ra cho sản phẩm địa phương.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân Nguyễn Đình Bách phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Ngọc Hiếu

Trên sông Đông Ba, đề án đề xuất sử dụng thuyền điện đưa khách thưởng ngoạn cảnh quan, tìm hiểu kiến trúc, lịch sử phố cổ; kết nối với Công viên Trịnh Công Sơn, Thanh Hà - Bao Vinh và các làng nghề Thanh Tiên, làng Sình. Các hoạt động ca Huế, hò Huế, biểu diễn nhạc cụ dân tộc được nghiên cứu tổ chức trên thuyền hoặc không gian nổi, kết hợp hệ thống bến thích ứng với mực nước và các tiện ích phục vụ du khách.

Bảo đảm người dân cùng hưởng lợi

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh thống nhất trước mắt ưu tiên triển khai, khai thác không gian đường Bạch Đằng. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với địa phương khẩn trương hoàn thiện thiết kế đô thị, quy chế quản lý đối với cả hai tuyến Bạch Đằng và Huỳnh Thúc Kháng. Riêng tuyến Huỳnh Thúc Kháng cần được định hướng, vận động chỉnh trang từng bước, tạo điều kiện khai thác đồng bộ hai bờ khi đủ điều kiện.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các dự án hạ tầng liên quan phối hợp tiến độ, ưu tiên hoàn thành đoạn tuyến thí điểm và các hạng mục dưới sông trước khi đưa vào khai thác. Cần xác định thời hạn hoàn thành cụ thể để doanh nghiệp, người dân chủ động chuẩn bị, tránh tình trạng vừa thi công vừa kinh doanh.

Trong thời gian triển khai các dự án, địa phương cần vận động người dân sơn sửa, chỉnh trang mặt tiền, mái nhà, biển hiệu và hệ thống chiếu sáng. Việc thiết kế phải thống nhất, phù hợp đặc trưng kiến trúc nhà cổ, phố cổ; từ màu sắc, đèn lồng đến xe bán hàng và các tiện ích đều cần hài hòa với không gian chung.

Việc khai thác vỉa hè phải có mật độ phù hợp, bảo đảm lối đi thông thoáng. Phương án lan can ven sông cần được nghiên cứu theo từng vị trí, vừa bảo đảm an toàn, vừa hạn chế che khuất cảnh quan.

Đối với dịch vụ trên sông, đồng chí Lê Trí Thanh lưu ý lựa chọn loại hình phù hợp, có thể kết hợp biểu diễn nghệ thuật, ăn uống trên thuyền di động. Các không gian biểu diễn cần thiết kế theo hướng cơ động, lắp ghép, có thể tháo dỡ khi không sử dụng, bảo đảm thông thoáng và thích ứng với điều kiện mưa lũ.

Bên cạnh mua bán, ẩm thực, tuyến phố cần có các chương trình âm nhạc, trình diễn nghệ thuật để tăng sức hấp dẫn. Hoạt động biểu diễn phải kiểm soát âm lượng, phù hợp tính chất khu vực, không ảnh hưởng đến đời sống dân cư. Địa phương nghiên cứu vận động chùa Diệu Đế tham gia các hoạt động phù hợp, như giới thiệu ẩm thực chay, đón khách tham quan.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu địa phương thông tin rộng rãi về đề án, chủ động làm việc, kêu gọi doanh nghiệp đề xuất phương án đầu tư, khai thác dịch vụ. Việc lựa chọn doanh nghiệp phải bảo đảm công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu về năng lực triển khai.

Đối với tài sản công trong khu vực, cơ quan chuyên môn về văn hóa phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn địa phương lựa chọn phương thức khai thác phù hợp quy định, hình thành các mô hình dịch vụ có sức lan tỏa, khuyến khích hộ dân tham gia. Sở Tài chính phối hợp rà soát khả năng áp dụng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nếu phát sinh vướng mắc.

Chính quyền phường chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động trên địa bàn; tổ chức lấy ý kiến, tạo đồng thuận trong người dân về giờ giấc hoạt động, giao thông, bãi đỗ xe và phương án kinh doanh. Đặc biệt, lợi ích từ đề án phải được tính đến cả những hộ dân trong kiệt, phía sau các hộ mặt tiền, tạo cơ hội để cộng đồng cùng tham gia và hưởng lợi.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh định hướng nghiên cứu bố trí nguồn thu từ hoạt động tại khu phố để tái đầu tư cho chính khu vực, phục vụ chỉnh trang, bảo tồn và hỗ trợ người dân. Trước mắt, địa phương lựa chọn một số hoạt động phù hợp để thí điểm trước Tết, phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết. Quá trình triển khai cần vừa làm vừa đánh giá, điều chỉnh, tiến tới vận hành đồng bộ khi hạ tầng và các điều kiện cần thiết được bảo đảm.