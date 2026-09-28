Thí điểm mô hình 'Xã an toàn giao thông'

Đường dẫn từ Quốc lộ 20 vào nhà ga hành khách Sân bay Liên Khương (xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh minh họa: Nguyễn Dũng/TTXVN

Việc thí điểm nhằm đặt an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân lên trên hết; phấn đấu kéo giảm sâu số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông tại địa bàn so với thời gian liền kề trước khi triển khai. Sau 1 năm hoạt động, tỉnh sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm và xem xét nhân rộng mô hình.

Mô hình được kỳ vọng tạo nền tảng để Lâm Đồng từng bước xây dựng các địa bàn dân cư an toàn giao thông, qua đó góp phần kéo giảm tai nạn và hình thành văn hóa giao thông bền vững từ cơ sở.

Đức Trọng và Di Linh là 2 đô thị loại III của tỉnh Lâm Đồng, cùng nằm trên trục Quốc lộ 20, nối đô thị Đà Lạt - trung tâm tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là 2 trong những địa bàn có nhiều vụ tai nạn giao thông nhất của tỉnh Lâm Đồng do mật độ, lưu lượng giao thông cao nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an tỉnh được giao thành lập Tổ công tác triển khai mô hình, trong đó Cảnh sát giao thông chủ trì hướng dẫn, Công an xã là lực lượng nòng cốt, thường trực, phối hợp với UBND, các ban, ngành, đoàn thể tại Đức Trọng và Ninh Gia. Mô hình phải được hoàn thành và tổ chức lễ ra mắt trong tháng 9/2026, phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và định kỳ hằng tháng tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh và Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an.

Tỉnh yêu cầu chính quyền hai xã chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả triển khai; xây dựng nghị quyết, kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và quy chế hoạt động theo phương châm “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền.

Cùng với đó, 100% hộ gia đình, trường học, giáo viên, học sinh, phụ huynh, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải được tuyên truyền và ký cam kết chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông. Các nhà hàng, quán ăn, quán bia/rượu phải cam kết nhắc nhở khách hàng “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Các xã cũng phải giải tỏa vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, xử lý điểm che khuất tầm nhìn và bố trí gờ giảm tốc tại các tuyến đường phù hợp.

Tỉnh yêu cầu rà soát các điểm thường xảy ra hoặc tiềm ẩn tai nạn, khắc phục bất cập về biển báo, vạch sơn, hộ lan, phân làn, đèn chiếu sáng, tín hiệu giao thông; phấn đấu lắp đặt đầy đủ gờ, gồ giảm tốc từ ngõ ra đường chính. Nguồn lực thực hiện mô hình được huy động từ ngân sách theo phân cấp, nguồn xã hội hóa, tài trợ, đóng góp tự nguyện và các nguồn hợp pháp khác.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc xây dựng mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, với sự vào cuộc đồng bộ. Kinh nghiệm từ mô hình xã Đức Hòa (Tây Ninh) cho thấy sau 2 tháng triển khai, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; số vụ giảm 66,6%, số người chết giảm 60% và số người bị thương giảm 66,6% so với 2 tháng liền kề trước đó.

Các địa phương phải làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện; rà soát, khắc phục bất cập về tổ chức giao thông; đổi mới tuyên truyền theo hướng giáo dục pháp luật, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn theo từng nhóm đối tượng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cần dựa trên dữ liệu tai nạn, dữ liệu xử lý vi phạm để xác định rõ hành vi, tuyến đường, khung giờ và đối tượng, từ đó tổ chức tuần tra, kiểm soát đúng trọng tâm, xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.