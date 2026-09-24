Thí điểm mô hình giao thông thông minh trước APEC 2027

Phối cảnh trục ĐT975 với 10 làn xe và tuyến LRT kết nối sân bay tới Trung tâm hội nghị APEC.

Cùng với quá trình hoàn thiện các công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027, phương án tổ chức và điều hành giao thông trên đảo đang được nghiên cứu theo hướng đồng bộ, hiện đại. Cục Cảnh sát giao thông dự kiến phối hợp với tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc thí điểm mô hình tổ chức giao thông trên 5 tuyến đường, qua đó đánh giá thực tế và hoàn thiện giải pháp trước khi triển khai trên phạm vi rộng hơn.

Theo Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, 5 tuyến được lựa chọn gồm đường tỉnh 973, đường tỉnh 975B, đường 30 Tháng 4, đường Nguyễn Trung Trực và đường Trần Hưng Đạo.

Trong đó, đường tỉnh 973 và 975B là các trục cửa ngõ kết nối bắc đảo, nam đảo, sân bay và các khu du lịch lớn. Đường 30 Tháng 4 và Nguyễn Trung Trực nằm tại trung tâm Dương Đông, có mật độ dân cư, thương mại và dịch vụ cao, phù hợp để thí điểm tổ chức lại giao thông, nghiên cứu giao thông xanh, phố đi bộ. Đường Trần Hưng Đạo là trục du lịch ven biển phía Tây, tập trung nhiều xe cá nhân và taxi, phù hợp để thử nghiệm biển báo, chỉ dẫn song ngữ và các giải pháp nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Hiệu quả thí điểm sẽ được đánh giá thông qua các chỉ số về an toàn, tốc độ lưu thông, thời gian chờ, khả năng xử lý ùn tắc, mức độ chấp hành biển báo, tín hiệu giao thông và hiệu quả vận hành camera, đèn tín hiệu, dữ liệu giao thông.

Từ kết quả này, Phú Quốc sẽ nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí chung để chuẩn hóa báo hiệu, phân luồng, điểm dừng đỗ và phương án điều hành, ưu tiên nhân rộng trên các tuyến phục vụ APEC 2027, kết nối sân bay, cảng biển, khu vực sự kiện, lưu trú và du lịch trọng điểm.

Cùng với phát triển hạ tầng đường bộ, Phú Quốc được định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh dựa trên dữ liệu thời gian thực, kết nối camera, cảm biến, bãi đỗ xe, xe buýt và đường sắt nhẹ. Dữ liệu sẽ được đưa về Trung tâm ITS để giám sát, cảnh báo và điều hành giao thông.

Đối với đường tỉnh 975, Đại lộ APEC và các tuyến kết nối sân bay, phương án tổ chức giao thông cần bảo đảm an toàn, thông suốt trong thời gian diễn ra APEC 2027 nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại lâu dài. Hệ thống báo hiệu, chỉ dẫn được định hướng thống nhất, song ngữ Việt - Anh, kết hợp biểu tượng quốc tế và công nghệ điều hành theo thời gian thực. Mục tiêu là các công trình phục vụ APEC 2027 phải tạo tiền đề lâu dài cho một hệ thống giao thông Phú Quốc an toàn, thông minh và thân thiện.