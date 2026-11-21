Quốc hội Khóa XVI

Ngày 21/11, với 468/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,79% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đã tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội về cả nội dung và kỹ thuật lập pháp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch (ảnh QH).

Ưu đãi đầu tư theo từng loại dự án, thu hồi nếu không thực hiện đúng cam kết

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết là chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho du lịch. Các địa bàn được ưu tiên gồm 3 cực tăng trưởng du lịch, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, địa điểm có tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo quy hoạch hệ thống du lịch.

Chính sách cũng hướng tới các địa điểm du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới, nông thôn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Đáng chú ý, các dự án được phân loại theo điều kiện tăng dần để áp dụng mức hỗ trợ, ưu đãi phù hợp. Theo đó, dự án chất lượng cao được hỗ trợ; dự án động lực được hưởng ưu đãi về thuế, tiền thuê đất; dự án động lực mang tính chiến lược được áp dụng mức ưu đãi cao nhất. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết, dự án và các ưu đãi có thể bị thu hồi.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Nghị quyết cũng đưa ra chính sách hỗ trợ các mô hình kinh doanh du lịch mới, trong đó có mô hình cung ứng dịch vụ với sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển.

Các sản phẩm du lịch kết hợp giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cũng thuộc diện được xem xét hỗ trợ, ưu đãi. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường và các công nghệ mới được đặt ra trong phát triển những mô hình này.

Tạo thuận lợi về thị thực, chú trọng đào tạo nhân lực du lịch

Một điểm đáng chú ý khác là quy định thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình kinh doanh du lịch, gồm tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn được hoạt động 24/7.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, Nghị quyết chú trọng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch chất lượng cao và nhân lực chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề, quản trị du lịch. Nhân lực tại chỗ ở các địa bàn du lịch cộng đồng cũng được quan tâm, ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã.

Các đại biểu dự phiên họp (ảnh QH).

Về thị thực, các chính sách được thiết kế theo hướng tạo thuận lợi cho khách du lịch quốc tế trong nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú, ưu tiên khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách du lịch hội nghị, sự kiện và người làm việc từ xa.

Nguồn lực ngân sách nhà nước cũng được định hướng ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế đến các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch và khu du lịch quốc gia. Ngân sách Trung ương ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho các địa phương phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, Nghị quyết có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036. Các chính sách thí điểm có thời hạn 5 năm, nội dung thử nghiệm được thực hiện tối đa 3 năm.