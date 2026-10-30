Thí điểm miễn thị thực, tạo thêm động lực thu hút khách

Toàn cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam với lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà - địa phương được lựa chọn thí điểm chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam. Ảnh: TITC

Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ về việc thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027 là chủ trương hết sức có ý nghĩa, mở ra cơ hội phục hồi thị trường khách tỷ dân. Chủ trương góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút khách du lịch Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu, hợp tác du lịch giữa hai nước, góp phần phục hồi thị trường khách quốc tế và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Tại cuộc làm việc mới đây nhất với tỉnh Khánh Hòa, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, việc lựa chọn Khánh Hòa là địa phương thí điểm đã đạt được sự thống nhất cao trong lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nhằm đảm bảo hướng đến đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng khách, phát triển kinh tế cũng như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Cục trưởng cũng đề nghị Khánh Hòa kết nối các nền tảng của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để xây dựng kế hoạch xúc tiến quảng bá đồng hành cùng chương trình của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam theo mục tiêu xúc tiến quảng bá du lịch quốc gia. Xây dựng phần mềm kết nối liên thông dữ liệu, đảm bảo theo thời gian thực, dữ liệu thực.

Là địa phương được lựa chọn thí điểm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động du lịch triển khai chính sách miễn thị thực đối với khách Trung Quốc theo đoàn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên, thời gian tới UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 325/NQ-CP. Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai các chương trình kích cầu, phát triển sản phẩm, xúc tiến, quảng bá du lịch Khánh Hòa tại thị trường Trung Quốc; tăng cường kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và đối tác du lịch Trung Quốc nhằm mở rộng thị trường, thu hút khách du lịch đến Khánh Hòa. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách Trung Quốc; khai thác hiệu quả cơ hội từ chính sách thí điểm miễn thị thực.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hỗ trợ, đồng hành cùng Khánh Hòa trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá hướng đến thị trường Trung Quốc. Hỗ trợ Khánh Hòa trong việc xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch Trung Quốc theo Nghị quyết số 325/NQ-CP. Đặc biệt là việc cân nhắc các tiêu chí doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia đón khách Trung Quốc theo Nghị quyết số 325/NQ-CP nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tại Khánh Hòa tham gia vào hoạt động đón khách.

Chính sách miễn thị thực, tạo thêm động lực thu hút khách du lịch Trung Quốc. Ảnh: Xuân Thành

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đề nghị Khánh Hòa xây dựng kế hoạch xúc tiến quảng bá, kích cầu du lịch hướng đến thị trường Trung Quốc; đồng thời triển khai phối hợp chặt chẽ với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong các nhiệm vụ thuộc chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia hằng năm do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì.

Với sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương, việc triển khai hiệu quả chính sách thí điểm miễn thị thực được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để địa phương được lựa chọn thí điểm, khai thác tiềm năng thị trường khách Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội để địa phương đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn, qua đó góp phần thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng bền vững.