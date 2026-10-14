Thí điểm miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn đến Khánh Hòa
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đã ký ban hành Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 về việc miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam Trung Quốc 2026 2027. Chính sách có hiệu lực từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 31/12/2027.
Chính sách thí điểm áp dụng cho công dân mang hộ chiếu phổ thông của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (không bao gồm người mang hộ chiếu Đặc khu hành chính Hồng Kông, Ma Cao) tham gia chương trình du lịch theo đoàn từ 02 người trở lên theo tour trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức với thời gian lưu trú không quá 30 ngày.
Các điều kiện kèm theo gồm:
Phạm vi du lịch: Giới hạn tại tỉnh Khánh Hòa.
Đường bay và cửa khẩu: Phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng cửa khẩu này.
Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng quy trình triển khai, tiêu chí lựa chọn và quản lý doanh nghiệp lữ hành quốc tế; đồng thời giao Bộ Công an chủ trì hướng dẫn các thủ tục xuất nhập cảnh và cư trú theo quy định.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/thi-diem-mien-thi-thuc-cho-khach-du-lich-trung-quoc-di-theo-doan-den-khanh-hoa-261013214317181.html