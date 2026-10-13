Thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa, xuất nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Ảnh: CP

Cụ thể, Nghị quyết quy định thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông hợp lệ nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch theo đoàn (từ 2 người trở lên). Khách du lịch phải tham gia chương trình tour trọn gói do các doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027. Chính sách này không áp dụng đối với người mang hộ chiếu Đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao.

Đáng chú ý, chính sách thí điểm trong khuôn khổ "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027" này đi kèm các điều kiện bắt buộc về không gian và lịch trình:

Địa điểm và phạm vi du lịch là tỉnh Khánh Hòa;

Cửa khẩu nhập cảnh, xuất cảnh: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng một cửa khẩu;

Bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Chính sách nói trên có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này được ký ban hành (12/10/2026) đến hết ngày 31/12/2027.

Để triển khai hiệu quả, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng quy trình thực hiện; lựa chọn và quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ tiêu chuẩn; đồng thời cùng Bộ Ngoại giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Cùng với đó, Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thủ tục xuất nhập cảnh và cư trú cho khách du lịch thuộc diện thí điểm.