Thí điểm khám chữa bệnh từ xa tại 11 tỉnh, thành phố và 5 bệnh viện

Bộ Y tế vừa có công văn gửi 11 tỉnh, thành phố và 5 bệnh viện về việc triển khai thí điểm hướng dẫn hoạt động khám chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa.

Các địa phương tham gia thí điểm gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau.

Năm bệnh viện tham gia gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Bộ Y tế, việc xây dựng hướng dẫn nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời làm rõ các mô hình triển khai, điều kiện thực hiện, trách nhiệm chuyên môn và yêu cầu bảo đảm an toàn người bệnh, bảo mật thông tin.

Trong quá trình thí điểm, các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và báo cáo Bộ Y tế trước ngày 15/11/2026 để xem xét, chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn trước khi ban hành chính thức.

Triển khai hai mô hình khám chữa bệnh từ xa

Theo hướng dẫn thí điểm, hoạt động khám chữa bệnh từ xa được thực hiện theo hai mô hình.

Mô hình thứ nhất là người hành nghề trực tiếp tư vấn, khám chữa bệnh từ xa cho người bệnh thông qua các phương tiện kết nối phù hợp.

Mô hình thứ hai là người hành nghề thực hiện khám chữa bệnh từ xa với sự hỗ trợ của nhân viên y tế tại địa điểm của người bệnh.

Ở mô hình có nhân viên y tế hỗ trợ, người bệnh được hướng dẫn sử dụng thiết bị kết nối, đo các chỉ số sức khỏe, cung cấp hồ sơ bệnh án và kết quả xét nghiệm để bác sĩ có đủ thông tin đánh giá tình trạng sức khỏe.

Mô hình này đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc những người gặp khó khăn trong việc sử dụng thiết bị công nghệ, kết nối Internet và cung cấp thông tin y tế.

Việc lựa chọn mô hình khám chữa bệnh từ xa phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe, khả năng sử dụng thiết bị của người bệnh, điều kiện kết nối và năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất của cơ sở y tế.

Theo Bộ Y tế, khám chữa bệnh từ xa có thể được áp dụng để theo dõi người mắc bệnh mạn tính đã ổn định, quản lý sức khỏe tại cộng đồng, theo dõi sau khi xuất viện, đánh giá việc tuân thủ điều trị và sàng lọc ban đầu.

Tuy nhiên, hoạt động này không được thay thế hoặc làm chậm trễ việc cấp cứu. Trường hợp người bệnh có dấu hiệu cần xử trí khẩn cấp, không đủ thông tin để đánh giá hoặc cần thăm khám trực tiếp, nhân viên y tế phải hướng dẫn người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp.

Đối với các hoạt động phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp hoặc điều khiển thiết bị y tế từ xa, chỉ được thực hiện khi có quy trình kỹ thuật riêng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý liên quan.

Bảo đảm an toàn người bệnh và bảo mật thông tin sức khỏe

Hướng dẫn thí điểm cũng quy định rõ điều kiện đối với cơ sở y tế và người hành nghề tham gia khám chữa bệnh từ xa.

Theo đó, cơ sở khám chữa bệnh phải đáp ứng yêu cầu về giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, nhân lực và hạ tầng kỹ thuật. Người hành nghề phải có giấy phép phù hợp, thực hiện công việc trong phạm vi chuyên môn được phép và chịu trách nhiệm về các quyết định chuyên môn của mình.

Việc sử dụng, chia sẻ hồ sơ bệnh án và thông tin người bệnh phải đúng mục đích, thẩm quyền và phạm vi cho phép. Các cơ sở y tế không được phát trực tiếp công khai hoặc chuyển tiếp trái quy định những thông tin liên quan đến sức khỏe và hồ sơ bệnh án của người bệnh.

Các hoạt động tư vấn, kê đơn và quản lý thuốc trong quá trình khám chữa bệnh từ xa cũng phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh việc kết nối trực tiếp giữa bác sĩ và người bệnh, hướng dẫn còn đề cập hoạt động hỗ trợ chuyên môn từ xa giữa các cơ sở khám chữa bệnh.

Nội dung hỗ trợ bao gồm hội chẩn, trao đổi chuyên môn đối với từng trường hợp bệnh cụ thể; hỗ trợ đọc, phân tích kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các kết quả cận lâm sàng; đồng thời hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính tại tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Ý kiến tư vấn, hỗ trợ chuyên môn từ xa chỉ là căn cứ tham khảo cho quá trình điều trị, không thay thế trách nhiệm của người hành nghề trực tiếp và cơ sở y tế đang quản lý người bệnh.

Theo TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, việc xây dựng hướng dẫn nhằm cụ thể hóa chủ trương đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn, đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và những địa bàn còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh.

Bộ Y tế cho biết, việc thí điểm là cơ sở để đánh giá tính khả thi của các mô hình, hoàn thiện quy trình chuyên môn và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trước khi triển khai chính thức.

Trong quá trình thực hiện, các cơ sở y tế phải đặt yêu cầu an toàn người bệnh, chất lượng khám chữa bệnh và bảo vệ thông tin sức khỏe lên hàng đầu, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định pháp luật hiện hành.