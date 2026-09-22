Thí điểm kết nối VNeID với Singapore, Lào tại 2 sân bay

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore, Lào và từng bước mở rộng với các nước ASEAN khác. Việc kết nối nhằm xác định rõ phạm vi, đối tượng, lộ trình, phương thức thực hiện và trách nhiệm của các bên trong quá trình triển khai.

Một trong những nội dung đáng chú ý là thí điểm kết nối, xác thực và trao đổi thông tin định danh điện tử xuyên biên giới phục vụ thủ tục xuất nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thông qua khai thác, xác thực, đối soát thông tin định danh điện tử trên VNeID và hệ thống của nước đối tác, Kế hoạch hướng tới đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, giảm khai báo trùng lặp và yêu cầu xuất trình giấy tờ; rút ngắn thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý tại cửa khẩu, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Việc thí điểm phải bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ pháp luật. Kết quả thực hiện sẽ được đánh giá về hiệu quả, khả năng tương thích, tính ổn định và những vướng mắc phát sinh để hoàn thiện mô hình, quy trình, tiêu chuẩn kết nối, làm cơ sở triển khai chính thức và xem xét mở rộng tại các cửa khẩu phù hợp.

Để chuẩn bị cho kết nối với Singapore và Lào, trước ngày 30/10/2026, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ. Trong đó có việc trao đổi với cơ quan có thẩm quyền của Singapore, Lào; rà soát, xây dựng quy trình xuất nhập cảnh tại Việt Nam đối với trường hợp sử dụng Singpass/LAeID và quy trình công dân Việt Nam sử dụng VNeID tại Singapore, Lào.

Các cơ quan cũng sẽ xây dựng tài liệu kết nối, chia sẻ, tích hợp thông tin, dữ liệu giữa VNeID với ứng dụng định danh điện tử của các nước ASEAN; nghiên cứu xây dựng, ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật kết nối.

Về hạ tầng và kỹ thuật, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chuẩn bị môi trường thử nghiệm, hạ tầng kỹ thuật; thực hiện kết nối VNeID với Singpass/LAeID trên môi trường thử nghiệm; tổ chức các hoạt động kiểm thử và đánh giá điều kiện về an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trước khi thí điểm chính thức. Các nhiệm vụ này phải được thực hiện trước ngày 15/11/2026.

Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, việc thí điểm tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ được triển khai, đồng thời đo lường số liệu giao dịch, thời gian làm thủ tục, tỷ lệ xác thực thành công, tỷ lệ lỗi, số trường hợp phải xử lý thủ công cũng như phản ánh của người dân, doanh nghiệp và các rủi ro phát sinh.

Trên cơ sở kết quả thí điểm, các cơ quan liên quan sẽ đánh giá tác động đối với nghiệp vụ xuất nhập cảnh, mức độ giảm thời gian làm thủ tục, khả năng tích hợp với quy trình kiểm soát hiện hành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất phương án triển khai chính thức, mở rộng sang các cửa khẩu khác. Việt Nam đồng thời tiếp tục nghiên cứu, triển khai kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử quốc gia của các nước ASEAN khác.