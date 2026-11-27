Quang cảnh chương trình.

Mô hình nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; chủ động tra cứu thông tin, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ. Qua đó góp phần giảm sai sót hồ sơ, hạn chế việc đi lại, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Việc triển khai mô hình tại cơ sở xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhất là đối với người dân ở xa trung tâm, người cao tuổi còn gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tại chương trình, lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị UBND xã Quân Chu, Tổ công nghệ số cộng đồng và Viễn thông Thái Nguyên phối hợp duy trì hỗ trợ thiết thực, giúp người dân thành thạo các thao tác, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục; đồng thời đánh giá hiệu quả để làm cơ sở nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và Viễn thông Thái Nguyên trao tặng bộ máy tính cho UBND xã Quân Chu.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng máy vi tính cấu hình cao cho UBND xã Quân Chu và xóm Cát Nê, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Nội vụ và hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở.