Thí điểm hỗ trợ ĐĂNG KÝ KHAI SINH tại bệnh viện

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn số 4996/UBND-NC ngày 30/9/2026 về việc chủ trương triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Theo nội dung Công văn, UBND Thành phố chấp thuận chủ trương triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Trường hợp triển khai thí điểm có sử dụng ngân sách nhà nước phải báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Việc thí điểm không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật.

Phạm vi, đối tượng thí điểm: thực hiện đối với trẻ em là công dân Việt Nam, sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ có đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội, có Giấy chứng sinh và thông tin, dữ liệu liên quan đầy đủ, thống nhất theo quy định của pháp luật; việc đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố;

Không thực hiện thí điểm đối với trường hợp mang thai hộ hoặc trường hợp có yếu tố đặc thù cần xác minh, giải quyết theo quy định riêng.

Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa thống nhất hoặc phát sinh nội dung phức tạp: cán bộ tại điểm hỗ trợ chỉ hướng dẫn, phối hợp kiểm tra thông tin và thực hiện theo quy định; không tự xác định, xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải nêu rõ nội dung cần bổ sung, tránh để người dân phải đi lại, bổ sung nhiều lần do hướng dẫn chưa đầy đủ.

UBND cấp xã có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, giải quyết đăng ký khai sinh, trả kết quả

Việc hỗ trợ được thực hiện tại điểm hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ hành chính công đặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Người dân đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn thao tác khi có nhu cầu.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện cấp Giấy chứng sinh và liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh điện tử theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, dữ liệu y tế do Bệnh viện tạo lập, cung cấp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ theo quy trình hiện hành; không thay thế cơ quan có thẩm quyền trong việc đăng ký và cấp Giấy khai sinh.

UBND cấp xã có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, giải quyết đăng ký khai sinh và trả kết quả theo quy định.

Không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống, trừ trường hợp cần bổ sung để bảo đảm điều kiện giải quyết hồ sơ.

Tổ chức điểm hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh đảm bảo an ninh, an toàn, không lọt, lộ thông tin

Về phân công công việc, UBND Thành phố Hà Nội giao Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố chủ trì triển khai thí điểm về mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Thống nhất hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện về quy trình tiếp nhận, số hóa, xác thực và sử dụng bản sao điện tử từ bản chính.

Đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tham mưu báo cáo UBND Thành phố xem xét, xử lý các vướng mắc, phát sinh hoặc các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Bố trí đầu mối, nhân sự, trang thiết bị và phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức điểm hỗ trợ tại Bệnh viện đảm bảo an ninh, an toàn, không lọt, lộ thông tin.

Sở Y tế và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bố trí địa điểm, khu vực và đầu mối phù hợp để tổ chức điểm hỗ trợ, bảo đảm không ảnh hưởng hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh.

Thực hiện cấp Giấy chứng sinh, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu y tế và việc liên thông dữ liệu theo quy định.

Phối hợp với Trung tâm trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân và xử lý các vấn đề liên quan đến Giấy chứng sinh, dữ liệu y tế.

Thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Trung tâm và các cơ quan liên quan hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch; rà soát, xử lý hoặc tham mưu xử lý các vướng mắc pháp lý phát sinh trong quá trình thí điểm. Phối hợp đánh giá kết quả thí điểm, nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý theo quy định.

UBND các xã, phường tổ chức tiếp nhận, giải quyết đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền theo đúng quy định; bảo đảm thời hạn, chất lượng giải quyết hồ sơ.

Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và Bệnh viện trong việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý trường hợp thông tin, dữ liệu chưa thống nhất; hướng dẫn rõ nội dung cần bổ sung khi hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết.

Cơ quan Công an, Cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định; thực hiện các nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan; bảo đảm an ninh, an toàn trong trao đổi, khai thác, sử dụng dữ liệu.

Thời gian thí điểm được thực hiện trong thời hạn 03 tháng cuối năm 2026; kết thúc thời gian thí điểm, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm./.