Thí điểm hệ thống truy vết, thu hồi tiền lừa đảo qua mạng
Tại Diễn đàn An ninh Tài chính số 2026 tại TP Hồ Chí Minh diễn ra mới đây, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an Nguyễn Bá Sơn cho biết: Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước mới đây họp bàn về kế hoạch thí điểm vận hành hệ thống tra soát, truy vết dòng tiền liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, nhằm thu hồi, giảm thiệt hại cho nạn nhân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thi-diem-he-thong-truy-vet-thu-hoi-tien-lua-dao-qua-mang-246261108183235849.htm