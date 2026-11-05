Thí điểm Hệ thống quản lý, truy xuất an toàn thực phẩm

Theo phương án đề xuất, hệ thống sẽ tập trung kiểm soát chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm từ chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, phân phối đến tiêu thụ. Quy mô thí điểm dự kiến gồm ít nhất hai chuỗi liên kết hoàn chỉnh, hai cơ sở chăn nuôi, hai cơ sở giết mổ tập trung, 20 điểm bán, năm bếp ăn tập thể tại 3-5 xã, phường.

Hệ thống hướng tới hình thành dữ liệu truy xuất thống nhất, liên thông, có khả năng kiểm chứng; hỗ trợ giám sát, cảnh báo rủi ro, truy xuất ngược, khoanh vùng và thu hồi sản phẩm khi phát sinh sự cố.

Nhận hồ sơ mua 231 căn nhà ở xã hội Đồng Trúc từ ngày 2/12

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án Đồng Trúc-Thạch Thất, xã Hạ Bằng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 2/12 đến 31/12/2026.

Dự án gồm một tòa chung cư cao tám tầng và tum, một tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 24.542m², đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 906 người. Trong số 231 căn hộ được đưa ra thị trường đợt này, có 206 căn để bán; 13 căn cho thuê và 12 căn cho thuê mua.

Giá bán nhà ở xã hội được công bố là 23,5 triệu đồng/m² đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì; nhà ở xã hội cho thuê có mức giá là 100.800 đồng/m²/tháng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Xử lý 167 vụ vi phạm an toàn thực phẩm

Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội thông tin, trong tháng 10/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 20 vụ vi phạm an toàn thực phẩm.

Như vậy trong mười tháng qua, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội đã xử lý 167 hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước, phạt hành chính đạt hơn 5,027 tỷ đồng; trị giá hàng hóa bị áp dụng các biện pháp tịch thu, tiêu hủy, khắc phục hậu quả gần 421 triệu đồng.