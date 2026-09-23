Thí điểm dạy tiếng Lào ở các xã biên giới

Các học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 3 phấn khởi tham dự khai giảng năm học mới. Ảnh minh họa: Văn Dũng/TTXVN

Theo UBND thành phố Huế, việc triển khai thí điểm dạy học môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 tiếng Lào nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Lào tại địa phương và cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về việc triển khai các chương trình dạy học ngôn ngữ của các quốc gia trong khu vực ASEAN; đồng thời đánh giá tính khả thi, sự phù hợp của chương trình, sách giáo khoa, học liệu và phương pháp dạy học tiếng Lào đối với học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Huế.

Cụ thể, Huế sẽ triển khai thí điểm dạy tiếng Lào tại các cơ sở giáo dục phổ thông (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trường Phổ thông dân tộc nội trú, Trường Phổ thông nội trú liên cấp) tại 5 xã biên giới tiếp giáp với Lào gồm: Trường Tiểu học Hồng Kim, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy (xã A Lưới 1); Trường Tiểu học Nhâm, Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú A Lưới (xã A Lưới 2); Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3 (xã A Lưới 3); Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 4 (xã A Lưới 4); Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Hạ (xã A Lưới 5).

Tổ chức dạy học Tiếng Lào như môn học Ngoại ngữ 1 được thí điểm dạy đối với học sinh lớp 1 tại các cơ sở giáo dục tiểu học, theo hình thức môn học tự chọn, đảm bảo thời lượng và yêu cầu cần đạt theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức dạy học Tiếng Lào như môn học Ngoại ngữ 2 được thí điểm giảng dạy đối với học sinh lớp 6 tại các trường Trung học cơ sở, Trường Phổ thông dân tộc nội trú hoặc Trường Phổ thông nội trú liên cấp được lựa chọn.

Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, sau khi nhận chỉ đạo của UBND thành phố Huế về việc tổ chức học thí điểm dạy tiếng Lào, địa phương tích cực hỗ trợ rà soát các giáo viên dạy tiếng Lào, chuẩn bị nơi ở; lập danh sách học sinh thuộc đối tượng tham gia thí điểm (học sinh lớp 1 đối với Ngoại ngữ 1 tự chọn và lớp 6 đối với Ngoại ngữ 2); chuẩn bị đầy đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật, phòng học, nguồn lực tài chính công khai, minh bạch phục vụ chương trình thí điểm và tổ chức sắp xếp thời khóa biểu để triển khai công tác dạy học tiếng Lào.

Việc triển khai thí điểm bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo tính khoa học, thiết thực, hiệu quả; phù hợp điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của các trường được lựa chọn tham gia thí điểm. Ngoài ra cũng phải đảm bảo sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh trong tuyên truyền, vận động tham gia lớp học thí điểm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, chính sách này có ý nghĩa thiết thực với các xã biên giới giáp nước Lào, bởi người dân địa phương thường xuyên giao lưu kinh tế, văn hóa với người Lào. Việc học thêm ngoại ngữ tiếng Lào góp phần trao đổi, phát triển kinh tế ở các địa phương vùng biên giới, đồng thời tăng cường gắn kết tình đoàn kết giữa hai quốc gia Việt Nam và Lào.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho hay, việc tổ chức dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông thí điểm môn Tiếng Lào do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đảm bảo chất lượng và tạo môi trường tương tác ngôn ngữ hiệu quả, thông qua các phương pháp tiên tiến: Dạy học giao tiếp, dạy học qua nhiệm vụ, học tập trải nghiệm, trò chơi hóa (đối với cấp Tiểu học), học tập theo dự án và hợp tác (đối với cấp Trung học cơ sở); xây dựng môi trường giao lưu ngôn ngữ và văn hóa thường xuyên như, thành lập các Câu lạc bộ tiếng Lào, giao lưu với người bản xứ, hoạt động trải nghiệm và ngày hội văn hóa Việt - Lào; đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu hữu nghị nhằm hỗ trợ giáo viên quốc tịch Lào nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc, tăng cường hiệu quả hợp tác song phương…

Thành phố Huế sẽ tổ chức các cuộc khảo sát, đánh giá độc lập và nghiên cứu khoa học về tính phù hợp của chương trình, sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy thí điểm; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; tổng hợp toàn diện kết quả triển khai thí điểm theo định kỳ hằng năm.