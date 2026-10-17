Thí điểm đặt thùng thu gom rác theo giờ

Theo đó, bố trí 42 điểm đặt thùng trong kiệt, hẻm theo các khung giờ cố định. Thông tin vị trí điểm đặt thùng và khung giờ thu gom được tích hợp thành bản đồ và người dân quét mã QR để biết, chuyển giao rác thải sinh hoạt theo đúng quy định của chính quyền. Trường hợp chưa kịp chuyển giao rác thải sinh hoạt tại các điểm đặt thùng trong kiệt, hẻm, người dân có thể đưa rác thải đến 15 điểm đặt thùng trên các tuyến đường chính trong khung thời gian 18 giờ 30 đến 20 giờ 30 hằng ngày.

Với phương án đặt thùng theo giờ này, UBND phường Thanh Khê hướng đến tạo cho người dân địa phương một thói quen chuyển giao rác thải sinh hoạt văn minh, hạn chế tình trạng thải, bỏ, tập kết rác thải ra các vị trí đầu kiệt, vỉa hè, nơi công cộng… góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn đô thị, giữ gìn mỹ quan đô thị.

Trong quá trình triển khai, UBND phường Thanh Khê yêu cầu Liên danh Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và các phòng ban chuyên môn phối hợp với tổ trưởng các tổ dân phố theo dõi, đánh giá kết quả thực tế và ghi nhận các phản hồi từ phía người dân, để kịp thời hoàn chỉnh phương án cho phù hợp.