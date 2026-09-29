Thí điểm chế định luật sư công từ ngày 1-10

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Sáng 29-9, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 24/2026/ QH16 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì hội nghị.

Theo Bộ Tư pháp, đây là chế định mới chưa từng có tiền lệ. Các tiêu chuẩn của luật sư công gồm: là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước; có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm chính; có đủ tiêu chuẩn luật sư để được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ, việc pháp lý. Như vậy, luật sư công cơ bản có tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn của luật sư hành nghề theo quy định của Luật Luật sư.

Bên cạnh việc giải quyết các vụ việc có tính chất pháp lý, luật sư công còn phải thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội, Công an nhân dân theo quy định.

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 24/2026/QH16 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công. Ảnh: CẨM HÀ

Nghị quyết cũng nêu rõ, luật sư công có đầy đủ quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước và quyền, nghĩa vụ của luật sư theo pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, luật sư công còn có một số quyền và nghĩa vụ khác với luật sư hành nghề theo quy định của Luật Luật sư. Đó là được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp đã thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định của pháp luật có liên quan, không tư lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn xảy ra thiệt hại. Đồng thời chỉ được thực hiện các công việc có tính chất pháp lý tại khu vực nhà nước; không được cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, cơ quan, tổ chức ngoài khu vực nhà nước.

Để thu hút người có năng lực chuyên môn trở thành luật sư công, Nghị quyết quy định, ngoài chế độ tiền lương theo quy định của pháp luật, luật sư công được hưởng hỗ trợ hàng tháng và các chế độ chính sách khác tương tự như đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang có vị trí việc làm xây dựng pháp luật, pháp chế.

Luật sư công khi tham gia giải quyết vụ, việc có tính chất pháp lý được hưởng bồi dưỡng vụ việc trả cho 1 buổi làm việc là 0,5 lần mức lương cơ sở.

Việc thí điểm chế định luật sư công được tổ chức và thực hiện tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và Bắc Ninh. Thời gian thực hiện thí điểm là 2 năm, từ ngày 1-10-2026 đến 30-9-2028.