Thí điểm chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Đề án đặt mục tiêu số hóa 100% chỉ số đánh giá, chấm điểm cải cách TTHC, bảo đảm việc theo dõi, giám sát và đánh giá được thực hiện trên môi trường điện tử. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 2/11/2026, phê duyệt Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương.

Theo Đề án, việc đánh giá cải cách TTHC sẽ được thực hiện dựa trên dữ liệu, từ khâu xây dựng quy định đến tổ chức giải quyết thủ tục. Kết quả chấm điểm được công khai, đồng thời phục vụ việc phát hiện những hạn chế, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hành chính.

Ít nhất 80% dữ liệu chấm điểm được thu thập tự động

Đề án đặt mục tiêu số hóa 100% chỉ số đánh giá, chấm điểm cải cách TTHC, bảo đảm việc theo dõi, giám sát và đánh giá được thực hiện trên môi trường điện tử.

Trong đó, ít nhất 80% dữ liệu phục vụ chấm điểm sẽ được thu thập tự động thông qua kết nối, chia sẻ và đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Việc đánh giá được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực hoặc theo tần suất phù hợp với từng nguồn thông tin, thay vì chỉ dựa vào kết quả tổng hợp báo cáo định kỳ.

Bộ chỉ số đánh giá gồm hai nhóm chính, tập trung vào kết quả cắt giảm thủ tục và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nhóm thứ nhất đánh giá công tác cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và điều kiện kinh doanh. Các tiêu chí bao gồm chất lượng kiểm soát quy định trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật; kết quả rà soát, thực hiện phương án cắt giảm thủ tục tại các văn bản đang có hiệu lực và mức độ hài lòng đối với việc đơn giản hóa, phân cấp giải quyết TTHC.

Nhóm thứ hai tập trung vào chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC và dịch vụ công. Nội dung đánh giá bao gồm mức độ công khai, minh bạch thông tin; kết quả và chất lượng giải quyết hồ sơ; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu và mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ.

Như vậy, kết quả cải cách không chỉ được xem xét ở số lượng thủ tục, điều kiện kinh doanh được cắt giảm mà còn gắn với chất lượng giải quyết công việc của từng cơ quan hành chính.

Công khai kết quả, cảnh báo cơ quan chậm tiến độ

Một nội dung đáng chú ý của Đề án là kết quả chấm điểm cải cách TTHC sẽ được công bố công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Pháp luật quốc gia.

Dữ liệu đánh giá cũng được kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phục vụ công tác quản lý, giám sát.

Trên cơ sở đó, hệ thống sẽ hình thành cơ chế cảnh báo sớm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có kết quả đánh giá thấp, xuất hiện điểm nghẽn hoặc chậm thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC.

Kết quả đánh giá được tổng hợp từ điểm số của các nhóm chỉ số và phân loại thành 5 mức: Xuất sắc, Tốt, Khá, Trung bình và Yếu.

Việc phân loại áp dụng đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các cấp. Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc, kết quả chấm điểm là căn cứ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cải cách TTHC của bộ, ngành và địa phương.

Các tiêu chí cụ thể cùng điểm số của từng chỉ số thành phần được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg.

Thông qua việc đánh giá trên dữ liệu và công khai kết quả, Đề án hướng tới nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và môi trường đầu tư, kinh doanh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/11/2026.