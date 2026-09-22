Thi đấu sớm 3 nội dung trước Khai mạc Hội thao PCCC & CNCH năm 2026

Các đoàn vận động viên đã tham gia tranh tài ở 3 môn phối hợp, gồm: Thể thao chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; thể thao chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan; thể thao chữa cháy kết hợp cứu người ra khỏi đám cháy.

Môn thi thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Ở nội dung thi thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, có 184 vận động viên của 23 Tổ liên gia an toàn PCCC các xã, phường tham gia thi đấu.

Các vận động viên di chuyển tài sản ra ngoài khu vực cháy.

Đối với nội dung môn thi thể thao chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan, có 230 vận động viên của 46 đội PCCC cơ sở, dân phòng đến từ 75 xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia thi đấu. Môn thi kết hợp 3 nhiệm vụ: Sử dụng chăn chiên chữa cháy dập tắt đám cháy; di chuyển chất cháy ra khỏi khu vực cháy, ngăn chặn đám cháy phát triển và cứu đồ dùng, vật dụng có giá trị ra khỏi khu vực cháy, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.

VĐV đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy.

Môn thi thể thao chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan.

Ở nội dung môn thể thao chữa cháy kết hợp cứu người ra khỏi đám cháy, có 138 vận động viên của 23 đội PCCC và CNCH cơ sở các xã, phường tham gia. Các vận động viên thi đấu nắm vững nhiệm vụ của từng thành viên trong đội để phối hợp nhuần nhuyễn, chính xác và đồng bộ. Đây cũng là yêu cầu cần thiết, tổ chức cứu chữa vụ cháy ngay từ thời điểm ban đầu khi đám cháy mới phát sinh.

VĐV thi đấu môn thể thao chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan.

VĐV di chuyển chất cháy ra khỏi khu vực cháy.

Các vận động viên nỗ lực thi đấu và cống hiến những giây phút sôi nổi, kịch tính trong từng nội dung thi đấu, thể hiện những kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân.

Sáng 23/9 sẽ diễn ra khai mạc Hội thao và thi đấu các nội dung thi còn lại tại Quảng trường Tây Bắc. Hội thao được livestream trên nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.