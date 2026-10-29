Thi đấu phập phù, AC Milan đối diện 'báo động đỏ'

Phong độ gần đây của AC Milan là một đồ thị hình sin kì lạ: Họ thắng đối thủ kỵ rơ Atalanta 3-2 để rồi thua trắng Bournemouth 0-3 trên sân khách. Trở về Serie A, họ thắng Udinese 2-0 rồi lại thất thủ 2-4 trước Bologna.

Trước Bournemouth, hàng phòng ngự của Milan thi đấu bạc nhược, nổi bật là pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Koni De Winter và chiếc thẻ đỏ của Mike Maignan. Tuyến dưới thi đấu bạc nhược nhưng tuyến trên cũng chẳng khá hơn là bao, khi đại diện nước Anh dễ dàng bẻ gãy những đợt tấn công rời rạc của đội khách và áp đảo thế trận từ đầu tới cuối. Còn trước Bologna, họ để Samuel Mbangula thoải mái tung hoành với 1 hat-trick, bàn còn lại nhờ công của Bartesaghi “ghi hộ”, qua đó nhận thất bại muối mặt ngay tại San Siro.

Hàng thủ của Milan cần phải xốc lại tinh thần nhanh chóng (Ảnh: Getty Images)

Đáng nói hơn, đội hình mà HLV Amorim sử dụng trong cuộc tiếp đón Bologna phần lớn vẫn là những nhân sự đã giành chiến thắng trước Udinese, chỉ có vài sự thay đổi để xoay tua trước lịch thi đấu tương đối dày sắp tới.

Phong độ phập phù trong khoảng 1 tháng trở lại đây khiến cho người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tham vọng của đội bóng con cưng, đặc biệt khi Derby thành Milan đang đến rất gần. Thất bại trước Bologna không chỉ chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại của thầy trò HLV Ruben Amorim tại đấu trường quốc nội, mà còn tạm thời đánh bật Milan khỏi top 4.

Thất bại trước Bologna khiến Milan văng khỏi top 4 tại Serie A (Ảnh: Getty Images)

Người hâm mộ Milan thực sự có lý do để lo lắng bởi họ đã chứng kiến cảnh “cầm vàng lại để vàng rơi” ở mùa giải trước, nửa đỏ thành Milan cũng có thời điểm bay cao, rất cao tại Serie A. Tuy nhiên một chuỗi những trận thua không đáng có cùng nhiều lý do khác nhau khiến thầy trò Massimo Allegri tuột mất tấm vé dự Champions League.

Mùa hè này, ban lãnh đạo AC Milan đã thực hiện nhiều thay đổi khi bổ nhiệm Ruben Amorim vào chiếc “ghế nóng” đồng thời đổ tiền tấn vào thị trường chuyển nhượng. Hàng loạt những cái tên đã được đội chủ sân San Siro đưa về như Goncalo Ramos, Mario Gila, Diego Moreira hay Omari Hutchinson.

Trong đó, Diego Moreira và Omari Hutchinson được đưa về với kỳ vọng sẽ là phương thuốc cứu chữa cho căn bệnh “viêm cánh” mãn tính vốn đã tồn tại từ sau chức vô địch Serie A mùa 2021/22.

Goncalo Ramos cập bến San Siro với giá 70 triệu Euro từ PSG, một động thái cho thấy niềm hy vọng của Milan vào chân sút người Bồ Đào Nha, sau những nỗi thất vọng mà Santiago Gimenez hay Alvaro Morata mang lại. Còn Mario Gila được đưa về từ Lazio nhằm gia cố hàng phòng ngự, đồng thời bổ sung một phương án lên bóng từ tuyến dưới theo yêu cầu của HLV Amorim.

Những tân binh như Goncalo Ramos hay Mario Gila được đưa về sân San Siro với kỳ vọng rất lớn (Ảnh: Getty Images)

Dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng như thế, nhưng màn trình diễn của Milan trên sân cỏ vẫn chưa thực sự thuyết phục. Đồng ý là Ruben Amorim cùng các học trò đã có một khởi đầu tương đối thuận lợi với 8 trận bất bại, cơ mà trong chuỗi phong độ cao ấy, họ chỉ thắng 5, còn lại hòa tới 3 và sau đó nhận thất bại trước Bologna.

Để dễ hình dung, đối thủ cùng thành phố với họ là Inter thắng tới 8 trận, và chỉ hòa có 1 để chễm chệ trên ngôi đầu bảng. Còn Lazio dưới bàn tay của người cũ Milan là Gennaro Gattuso cũng có chuỗi phong độ tương đương nhưng kém Inter về mặt hiệu số để leo lên vị trí thứ 2.

Đáng nói hơn, Lazio đang trải qua những biến động nơi thượng tầng, mối quan hệ giữa người hâm mộ và ban lãnh đạo rạn nứt nghiêm trọng, còn ngân sách chuyển nhượng của đội bóng này chẳng đáng bao nhiêu so với “bao tải tiền” mà Milan đã đổ vào thị trường chuyển nhượng.

Khoảng cách với đội top 4 Como hiện tại chỉ là 2 điểm và 1-2 thất bại vẫn chưa thể nói lên điều gì, vì mùa giải phía trước vẫn còn rất dài. Dù vậy, nếu không nhanh chóng ổn định tình hình, thầy trò HLV Amorim hoàn toàn có thể lặp lại bi kịch của mùa giải trước: thăng hoa, sau đó mất điểm vô duyên, rồi tiếp tục mất suất tham dự Champions League.

Nếu không nhanh chóng ổn định phong độ, AC Milan hoàn toàn có thể mất vé dự Champions League lần thứ 3 liên tiếp (Ảnh: Getty Images)

Chưa nói đến khả năng cạnh tranh danh hiệu, việc để tuột mất tấm vé tham dự đấu trường danh giá nhất lục địa già cũng là tổn thất rất lớn tới vị thế và tài chính của họ ở mùa giải kế tiếp, đặc biệt khi thượng tầng đội bóng đã chi tiêu rất mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi.

Hơn thế nữa, "bóng ma" từ việc quản lý tài chính lỏng lẻo vẫn chưa thực sự rời xa đội chủ sân San Siro. Chỉ cần một vài mùa giải thành tích thể thao không như ý, AC Milan hoàn toàn có thể quay trở lại thời kỳ tăm tối ấy một lần nữa, đặc biệt khi tiền bản quyền truyền hình của Serie A thấp hơn rất nhiều so với Premier League và La Liga.