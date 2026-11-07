Thi đấu kiên cường, HAGL hạ gục Hà Nội FC trên sân Pleiku

Trước khi trận đấu ở vòng 7 diễn ra, HAGL đang đội sổ bảng xếp hạng vì một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là TP. Đồng Nai đã có chiến thắng ở trận đá sớm.

HAGL đang đứng cuối bảng xếp hạng trước khi vòng 7 diễn ra. Ảnh: Văn Ngọc

Đó là một vị trí không dễ chịu gì với đội bóng phố núi, nhất là khi họ phải đối đầu với Hà Nội FC. Xét về tương quan lực lượng, đại diện của Thủ đô có phần vượt trội so với HAGL. Thứ mà đội bóng của bầu Đức có thể lấy làm chỗ dựa chỉ là việc được chơi trên sân nhà Pleiku.

Nhưng từ đầu mùa giải, HAGL cũng chưa một lần ca khúc khải hoàn trên Pleiku Arena. Do đó, một kết quả bất lợi là thứ mà người hâm mộ đã dự đoán trước cho đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi.

Dẫu vậy, các cầu thủ HAGL đã khởi đầu trận đấu tương đối hứng khởi. Họ sẵn sàng chơi đôi công với đối thủ đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Ở thế cửa dưới, Trung Kiên cùng các đồng đội thi đấu đầy tự tin với những pha lên bóng với tốc độ cao và tranh chấp quyết liệt.

HAGL đã khởi đầu đầy hứng khởi trước Hà Nội. Ảnh: Văn Ngọc

Song, Hà Nội đã chứng minh vì sao mình luôn là một ông lớn ở V.League. Sự bùng nổ của HAGL ở thời điểm đầu trận không đủ làm đội khách nao núng.

Các học trò của HLV Harry Kewell đã dần lấy lại thế trận và triển khai các mảng miếng tấn công về phía đối phương. Nếu không sự chắc chắn của Trung Kiên thì khung thành của HAGL đã phải chao đảo.

Trong tình thế đó, HAGL bất ngờ có bàn thắng từ một tình huống phạt góc ở phút 29. Hậu vệ Hà Châu Phi có pha bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0. Song, chỉ 3 phút sau, Hai Long ngã trong vòng cấm đội chủ nhà và trọng tài chính Đỗ Khánh Nam đã cho Hà Nội FC được hưởng quả phạt 11 m.

Đội trưởng Văn Quyết lĩnh trọng trách thực hiện pha sút penalty và anh đã không mắc một sai lầm nào để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Kịch bản cho những màn bị lội ngược dòng lại ám ảnh HAGL sau khi họ phải nhận bàn gỡ từ quá sớm. Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở cuối hiệp 1, VAR đã quyết định Thành Chung phạm lỗi với hậu vệ HAGL trong vòng cấm ở một pha bóng lộn xộn.

Cầu thủ chơi tốt nhất bên phía đội bóng phố núi là Luann Augusto đã dứt điểm quyết đoán, giúp đội nhà vươn lên dẫn 2-1 trước giờ nghỉ.

Luann Augusto giúp HAGL vươn lên dẫn trước ở cuối hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

Bị dẫn bàn, đoàn quân HLV Harry Kewell buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công. Họ rõ ràng không muốn trắng tay rời Pleiku trước một đối thủ đang xếp ở vị trí thứ 14.

Tuy nhiên, trước hàng thủ đông người của đội chủ nhà, đội bóng đến từ Thủ đô đã gặp vô vàn khó khăn. Những phương án tấn công của họ chưa đủ nhanh và sắc bén để khiến các hậu vệ HAGL để lộ những khoảng trống.

HAGL đã bảo toàn chiến thắng 2-1. Ảnh: Văn Ngọc

Phần lớn thời gian của hiệp 2, Hà Nội FC kiểm soát bóng lên đến hơn 70% trong bối cảnh đội bóng phố núi lùi sâu về phần sân nhà. Trong một vài tình huống, các chân sút của họ tìm được cơ hội từ những pha xộc bóng vào vòng cấm, song người gác đền đội chủ nhà đã chơi xuất sắc.

Đơn cử như ở phút 73, Hai Long nhận cú đánh gót của đồng đội rồi đi bóng lắt léo ở vòng 16m50. Cú sút của anh là tương đối hiểm hóc nhưng Trung Kiên đã có phản xạ xuất thần cứu thua cho HAGL.

Bất lực trước hàng thủ của đội bóng phố núi, Hà Nội FC đành ngậm ngùi chấp nhận thất thủ với tỷ số 1-2. Trong khi đó, HAGL đã có chiến thắng thứ 2 từ đầu mùa và tích lũy 6 điểm trong tay.