Diễn ra tại Cung hội nghị quốc tế Furama Resort, cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2026 (Danang Professional Chefs Competition 2026) với chủ đề “Món ngon Đà Nẵng hội nhập quốc tế” quy tụ 14 đội, mỗi đội gồm 2 thành viên, đến từ các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận.

Toàn cảnh cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2026.

Đây là lần thứ 5 cuộc thi được Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng phối hợp với Chi hội Khách sạn Đà Nẵng và Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ (USAPEEC) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng, cùng sự đồng hành, hỗ trợ của HORECFEX Vietnam và Furama Resort Đà Nẵng.

Đáng chú ý, với chủ đề “Món ngon Đà Nẵng hội nhập quốc tế”, cuộc thi không chỉ là dịp để đội ngũ đầu bếp thể hiện tay nghề, trao đổi kinh nghiệm và phát huy khả năng sáng tạo, mà còn hướng đến giới thiệu bản sắc ẩm thực Đà Nẵng trong bối cảnh giao lưu và hội nhập quốc tế, tạo thêm lý do để du khách kéo dài thời gian lưu trú tại Đà Nẵng. Từ bánh mì, mì Quảng, phở đến cơm niêu và những món ăn quen thuộc được các đầu bếp lựa chọn làm cảm hứng sáng tạo tại cuộc thi.

Các đầu bếp trổ tài theo chủ đề “Món ngon Đà Nẵng hội nhập quốc tế”.

Từ góc độ doanh nghiệp khách sạn, ông Nguyễn Đức Quỳnh - Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng chia sẻ mong muốn thông qua chương trình giới thiệu rộng rãi hơn những giá trị ẩm thực và nông sản của người nông dân miền Trung. Mỗi món ăn có thể kể một câu chuyện về văn hóa, con người và vùng đất, qua đó mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ và góp phần gia tăng sức hút của du lịch Đà Nẵng.

Theo đánh giá của Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An, 14 phần dự thi đã thể hiện sự đầu tư và tâm huyết của các đội, kết hợp ẩm thực với nghệ thuật trưng bày để giới thiệu hình ảnh điểm đến. Qua cách lựa chọn nguyên liệu, chế biến và trình bày, mỗi tác phẩm mang đến một câu chuyện riêng, góp phần thể hiện sự phong phú và sức sáng tạo của ẩm thực Đà Nẵng.

Trao thưởng cho các đội đạt giải tại cuộc thi.

Kết quả, Hyatt Regency Danang Resort and Spa giành giải Nhất; Pullman Danang Beach Resort giành giải Nhì; hai giải Ba thuộc về InterContinental Danang Sun Peninsula Resort và Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng; hai giải Khuyến khích được trao cho Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa và Novotel Danang Premier Han River.

Diễn ra cùng cuộc thi, sự kiện Giải pháp ngành khách sạn Đà Nẵng (Danang Hotel Solutions) mang đến không gian giới thiệu sản phẩm, giải pháp và kết nối nhà cung cấp với các đơn vị kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Sự kết hợp giữa hoạt động thi tài, hội thảo và giao lưu doanh nghiệp tạo điều kiện để người làm nghề tiếp cận kiến thức và tìm hiểu những giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bà Anna Vũ - Đại diện Thương mại Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ (USA Poultry & Egg Export Council - USAPEEC) chia sẻ, chương trình được xây dựng với mong muốn mang lại những giá trị thiết thực cho miền Trung, đồng thời tạo nên một sân chơi sôi nổi để các đầu bếp thể hiện tài năng và phát huy sức sáng tạo.