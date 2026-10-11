Thi công 'xuyên đêm' Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

TRANH THỦ TỪNG GIỜ

Khoảng một tháng qua, mưa xuất hiện liên tục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, ảnh hưởng đến tiến độ nhiều công trình, trong đó có cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Vì vậy, các đơn vị phải chủ động theo dõi tình hình thời tiết, linh hoạt điều chỉnh phương án thi công, tranh thủ những khoảng thời gian thuận lợi để tổ chức thực hiện các hạng mục phù hợp.

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn dỡ tải tại những đoạn đủ điều kiện vào ban đêm.

Khi màn đêm buông xuống, nhịp độ thi công trên công trường Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu vẫn diễn ra khẩn trương. Ánh đèn từ các phương tiện, thiết bị chiếu sáng một góc công trường. Tiếng động cơ máy đào, xe vận chuyển vật liệu hòa cùng tiếng máy móc vận hành, tiếng lu rung nén chặt từng lớp đá cấp phối, tạo nên không khí lao động sôi động giữa đêm khuya.

Dưới ánh đèn công trường, công nhân và lực lượng vận hành thiết bị tập trung vào công việc, tranh thủ từng giờ để hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch. Dù thời tiết không thuận lợi, guồng quay thi công vẫn được duy trì nhằm góp phần rút ngắn thời gian hoàn thành công trình.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn tiến hành thi công ca đêm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Gắn bó với công trường từ ngày khởi công đến nay đã hơn 2 năm, anh Đinh Kiên Bắc, công nhân Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thấu hiểu những vất vả của lực lượng thi công khi phải làm việc trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục. Theo anh Bắc, anh em công nhân luôn xác định đây là công trình trọng điểm nên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng tăng ca, tăng kíp khi có yêu cầu.

“Là người lao động, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc tăng ca sẽ góp phần bảo đảm tiến độ công trình”, anh Bắc chia sẻ.

Theo Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng thi công Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, hiện đơn vị tổ chức thi công ban đêm tại 4 mũi, gồm 2 mũi dỡ tải và 2 mũi thi công cấp phối đá dăm. Thời gian làm việc được bố trí từ 6 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, người lao động nghỉ ngơi để bảo đảm sức khỏe cho những ca làm việc tiếp theo.

Giữa đêm tối, hàng chục thiết bị, máy móc và kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường.

Để phục vụ các mũi thi công ban đêm, nhà thầu huy động 4 máy đào, 8 xe ô tô, 8 lu rung, 2 máy rải cùng hơn 30 người gồm: Lái xe, lái máy và công nhân. Việc bố trí nhân lực, thiết bị được tính toán phù hợp với từng hạng mục, tập trung vào những công việc có thể triển khai hiệu quả trong điều kiện làm việc ban đêm.

Cũng theo Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng, với những đoạn tuyến đủ điều kiện dỡ tải, nhà thầu khẩn trương lập báo cáo, đề xuất các bên liên quan chấp thuận để triển khai những công việc tiếp theo. Ngay khi được chấp thuận, đơn vị huy động máy móc, thiết bị đến hiện trường, tổ chức thi công liên tục, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi. Các hạng mục được triển khai theo hướng làm gọn từng đoạn, hoàn thành đến đâu dứt điểm đến đó, tạo điều kiện chuyển tiếp nhanh sang những công việc kế tiếp.

Trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, việc sắp xếp trình tự thi công cũng được tính toán kỹ lưỡng. Những hạng mục cần nhiều nhân công như xây dựng cống được ưu tiên triển khai vào ban ngày. Các công việc chủ yếu sử dụng máy móc, phương tiện, thiết bị với lực lượng vận hành gọn nhẹ được bố trí tăng ca vào ban đêm. Cách tổ chức này vừa tận dụng hiệu quả thời gian, vừa giúp nhà thầu chủ động hơn trong điều hành thi công trên công trường.

Nhịp độ thi công trên công trường Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu vẫn diễn ra khẩn trương vào ban đêm.

Dù tăng ca, kéo dài thời gian làm việc, nhà thầu vẫn chú trọng điều kiện lao động và thời gian nghỉ ngơi của công nhân. Sau khi kết thúc ca, người lao động trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo.

QUYẾT TÂM ĐƯA CÔNG TRÌNH VỀ ĐÍCH ĐÚNG HẸN

Theo Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng, đến nay, khối lượng thi công của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đạt xấp xỉ 80%. Riêng phần cầu đã hoàn thành khoảng 96 - 97%, chỉ còn hạng mục thảm bê tông nhựa.

Đối với phần đường, các mũi thi công tập trung triển khai đồng bộ những công việc như: Hệ thống thoát nước ngang, dỡ tải, thi công cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa, làm lề đường và rãnh thoát nước. Hơn 50 đầu máy móc, thiết bị được đơn vị huy động tại đoạn tuyến thuộc phạm vi đảm nhận, phục vụ việc triển khai đồng loạt các hạng mục.

Nhiều ánh đèn sáng trên công trường khi đêm xuống và tiếng máy móc vận hành không ngừng nghỉ, thể hiện nỗ lực đẩy nhanh tiến độ của chủ đầu tư và các nhà thầu.

Để phấn đấu hoàn thành và thông xe toàn tuyến vào ngày 31-12-2026, nhà thầu đang tập trung rà soát những đoạn tuyến đủ điều kiện dỡ tải, đẩy nhanh các thủ tục liên quan để sớm triển khai thi công. Ngay sau khi được chấp thuận, đơn vị sẽ huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, tăng ca, kéo dài thời gian làm việc nhằm tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi.

Bên cạnh đó, việc bảo đảm nguồn cung vật liệu cũng là nhiệm vụ quan trọng. Hiện công trường vẫn còn thiếu một lượng vật liệu nhất định, do đó, nhà thầu tiếp tục tăng cường nguồn cung, đưa vật liệu về công trường để đáp ứng yêu cầu thi công. Cùng với việc bổ sung nguồn lực, đơn vị chú trọng tổ chức thi công khoa học, phối hợp giữa các mũi, tránh tình trạng chờ đợi, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Dự án thành phần 2 có chiều dài 11,43 km, tổng mức đầu tư 3.856 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã giải ngân khoảng 3.241 tỷ đồng, đạt 84,09%; tiến độ thực hiện đạt khoảng 83,8% giá trị xây dựng. Theo Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, hiện liên danh nhà thầu thi công Dự án thành phần 2 đang huy động gần 200 máy móc, thiết bị cùng khoảng 600 - 700 người, gồm công nhân, lái máy và cán bộ kỹ thuật, tập trung triển khai các hạng mục, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Để thích ứng với thời tiết, công nhân chủ động điều chỉnh công việc theo điều kiện thực tế. Khi trời mưa, các mũi thi công tập trung vào những hạng mục phù hợp, như xử lý nền cát; khi thời tiết thuận lợi, nhanh chóng chuyển sang triển khai những công việc tiếp theo.

Vào ban đêm, công nhân chủ yếu thực hiện rải đá cấp phối, lu lèn và đắp đất đê bao, bờ chắn hai bên. Trong những ngày thời tiết thuận lợi, thời gian làm việc có thể kéo dài từ khoảng 5 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút.

Theo kế hoạch, Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu phải hoàn thành toàn bộ vào ngày 31-12-2026. Trong bối cảnh thời gian còn lại không nhiều, chỉ còn tính bằng ngày, khối lượng công việc phía trước vẫn lớn, áp lực đối với các nhà thầu là không nhỏ.

Tuy nhiên, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp và tập trung nguồn lực, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm đưa dự án về đích đúng kế hoạch.