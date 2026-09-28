Thi công Trạm biến áp 220kV Móng Cái, đáp ứng điện cho thành phố Quảng Ninh

NPMB cùng chính quyền quyền xã Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh tổ chức triển khai thi công Trạm biến áp 220kV Móng Cái. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Dự án Trạm biến áp 220kV Móng Cái được xây dựng trên địa bàn xã Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh, với quy mô lắp đặt 1 máy biến áp 220/110/22kV công suất 250MVA. Phía 220kV lắp đặt thiết bị cho 7 ngăn lộ; phía 110kV lắp đặt thiết bị cho 10 ngăn lộ. Dự án đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, thông tin liên lạc và SCADA theo các quy định hiện hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNNPT.

Công trình cũng dự phòng vị trí lắp đặt máy biến áp thứ hai và các ngăn lộ, đáp ứng nhu cầu mở rộng trong tương lai.

Việc đầu tư xây dựng Trạm biến áp 220kV Móng Cái có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện trên địa bàn Quảng Ninh tiếp tục tăng. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của khu vực, giải tỏa công suất nhập khẩu điện từ Trung Quốc, tăng cường liên kết lưới điện, qua đó nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định và độ tin cậy của hệ thống điện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Nhân – Giám đốc NPMB nhấn mạnh, việc dự án đủ điều kiện bước vào giai đoạn thi công là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của EVNNPT, NPMB, cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng.

Giám đốc NPMB Nguyễn Khắc Nhân phát biểu tại buổi lễ và khẳng định dự án phấn đấu hoàn thành đóng điện trong quý II/2027 nhằm đảm bảo điện cho thành phố Quảng Ninh trước mùa nắng nóng. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Giám đốc NPMB cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền xã Hải Ninh trong thời gian qua, qua đó tạo điều kiện để dự án chính thức được triển khai trên hiện trường.

Trong giai đoạn thi công, NPMB sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu để bám sát kế hoạch đề ra; đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Dự án phấn đấu hoàn thành trong quý II/2027 nhằm đảm bảo điện cho Quảng Ninh trước mùa nắng nóng.

Công trình được đầu tư theo định hướng trạm biến áp kỹ thuật số, không người trực, đáp ứng yêu cầu vận hành của hệ thống truyền tải điện trong giai đoạn mới.

Về phía địa phương, ông Lê Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND xã Hải Ninh khẳng định địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và các đơn vị trong quá trình thi công. Chính quyền xã sẽ phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực dự án, đồng thời huy động sự phối hợp của các lực lượng chức năng trên địa bàn để hỗ trợ công tác triển khai.

Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh đề nghị NPMB và các nhà thầu kịp thời trao đổi, thông tin với địa phương để phối hợp giải quyết. Địa phương cũng mong muốn sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên tiếp tục được duy trì như trong giai đoạn chuẩn bị, tạo điều kiện để công trình được triển khai thuận lợi, an toàn và bảo đảm kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo NPMB báo cáo lãnh đạo xã Hải Ninh về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Đại diện đơn vị thi công, Công ty TNHH Công nghệ Việt (VTech) cho biết đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thiết bị và các điều kiện cần thiết để triển khai các hạng mục ngay sau lễ triển khai thi công.

Trong quá trình thực hiện, VTech sẽ bám sát yêu cầu của chủ đầu tư, phối hợp với NPMB, các đơn vị tư vấn và chính quyền địa phương tổ chức thi công theo kế hoạch; chú trọng quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trên công trường, phấn đấu hoàn thành các hạng mục được giao đúng tiến độ.

Việc triển khai thi công Trạm biến áp 220kV Móng Cái đánh dấu bước chuyển quan trọng của dự án từ giai đoạn chuẩn bị sang thi công xây dựng. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng quyết tâm của EVNNPT, NPMB và các đơn vị tham gia, dự án sẽ được tập trung triển khai bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ, sớm đưa công trình vào vận hành, góp phần tăng cường năng lực lưới điện truyền tải, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Quảng Ninh.