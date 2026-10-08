Thi công thiếu cảnh báo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một doanh nghiệp bị cảnh sát giao thông lập biên bản

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đã phát hiện Công ty Cổ phần 471 thi công nhưng không lắp thiết bị cảnh báo trên phương tiện, máy móc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 7/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã mời đại diện Công ty Cổ phần 471 đến làm việc tại trạm thu phí Km237 để làm rõ hành vi vi phạm.

Tại buổi làm việc, ông N.V.T., Chỉ huy trưởng công trình, thừa nhận hành vi vi phạm.

Trước đó, qua tuần tra, kiểm soát, tổ công tác phát hiện đơn vị này tổ chức thi công tại Km223+500 nhưng không lắp thiết bị cảnh báo trên phương tiện, máy móc thi công theo quy định.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần 471. Theo điểm a, khoản 1, Điều 8, Nghị định số 336/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi thi công trên đường bộ đang khai thác nhưng không lắp thiết bị cảnh báo trên phương tiện, máy móc thi công bị phạt từ 2 - 6 triệu đồng đối với tổ chức.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các nhà thầu nghiêm túc thực hiện phương án tổ chức giao thông, lắp đặt đầy đủ thiết bị cảnh báo trong suốt quá trình thi công. Người điều khiển phương tiện khi qua khu vực công trường cần giảm tốc độ theo biển báo, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn để phòng ngừa tai nạn giao thông.