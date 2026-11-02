Thi công sửa chữa mặt đường dẫn lên cầu Thủ Biên bị hư hỏng, xuống cấp

Mặt đường dẫn lên cầu Thủ Biên bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, trong ngày 2-11, Công ty BOT 768 đã tập trung chuẩn bị máy móc, thiết bị, nhân lực, vật liệu; đồng thời khẩn trương tìm kiếm, phối hợp với các đơn vị cung cấp bê tông nhựa để triển khai sửa chữa các vị trí hư hỏng trên tuyến đường dẫn lên cầu Thủ Biên. Dự kiến, việc thi công sửa chữa, khắc phục các vị trí hư hỏng sẽ hoàn thành trước ngày 9-11. Mặt khác, Công ty BOT 768 sẽ tiếp tục rà soát toàn tuyến đường ĐT 768 thuộc phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý các vị trí hư hỏng, hạn chế phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến quá trình khai thác công trình.

Thời gian qua, trước tình hình thời tiết mưa kéo dài làm mặt đường dẫn lên cầu Thủ Biên bị xuống cấp, Công ty BOT 768 đã tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và chủ động xây dựng kế hoạch sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đơn vị khai thác tuyến đường tiến hành thi công sửa chữa các vị trí hư hỏng trên đường dẫn lên cầu Thủ Biên trong ngày 2-11. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, quá trình triển khai thi công sửa chữa bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều. Mặt khác, phạm vi các vị trí hư hỏng nằm tại khu vực nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, đòi hỏi phải tổ chức thi công phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông trên tuyến. Đặc biệt, do nguồn cung bê tông nhựa hiện đang bị thiếu hụt cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công sửa chữa các vị trí hư hỏng.

Trước đó, trên tuyến ĐT.768, đoạn dưới cầu vượt cầu Thủ Biên và đường dẫn lên cầu Thủ Biên thuộc địa bàn xã Tân An, thành phố Đồng Nai mặt đường bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều vị trí xuất hiện ổ gà, ổ voi nối tiếp nhau; lớp nhựa bị bong tróc tạo thành những điểm lồi lõm, gồ ghề. Ở một số đoạn, xuất hiện các rãnh sâu kéo dài theo vệt bánh xe, bên trong đọng nước đục sau mưa. Khi nước phủ kín miệng hố, người điều khiển phương tiện khó nhận biết độ sâu, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đường ĐT.768 là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm thành phố Đồng Nai với phường Trị An và địa bàn phía Bắc của thành phố. Đồng thời tuyến cũng kết nối với khu vực Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh thông qua cầu Thủ Biên. Tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp, trong đó, khu vực cầu Thủ Biên thường xuyên có xe tải, xe container lưu thông.