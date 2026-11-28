Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN vào sáng 28/11, tại dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B (địa bàn xã Hòa Vang và xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, tuy nhiên còn tồn tại nhiều bất cập trong đảm bảo an toàn giao thông.

Thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Cụ thể, nhiều đoạn đường đang được chặn một phần để thi công nền, trải thảm nhựa, nhưng chỉ được đặt chướng ngại vật để cảnh báo, chứ không có người điều tiết giao thông, không có biển chỉ dẫn phương tiện, không có đèn báo hiệu. Một số vị trí có biển báo thì lại được đặt sát mép khu vực thi công, khiến cho các phương tiện đang lưu thông khó nhận biết để chuyển hướng. Theo ghi nhận thực tế, vào ban đêm hoặc khi trời mưa, tầm nhìn hạn chế thì đoạn đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông…

Tại khu vực gần cầu Túy Loan, một số vị trí giải phân cách đang thi công dở dang nhưng không có công nhân, để nhiều khối bê tông cùng cát sỏi vương vãi trên mặt đường. Cũng trên cầu Túy Loan, một phần mặt cầu đang được chăng dây để thi công, nhưng không có người điều tiết giao thông, chỉ có 2 xe máy xúc chặn giữa khu vực thi công và làn đường xe đang lưu thông...

Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường khi dự án đang triển khai thi công. Khoảng 2 giờ sáng 13/11/2026, tại khu vực đầu cầu Lồng (Km27+070), Quốc lộ 14B đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Ngày 18/9, trên tuyến đường này cũng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khác, làm một phụ nữ tử vong…

Sau nhiều vụ tai nạn liên tiếp, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo và bố trí người điều tiết giao thông tại các vị trí thi công trên Quốc lộ 14B, đặc biệt trong thời gian ban đêm, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng sẽ thường xuyên theo dõi, đôn đốc và nhắc nhở các nhà thầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Riêng đoạn Quốc lộ 14B qua cầu Lồng (xã Hòa Vang), Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết hiện đã được mở rộng hai bên, tổ chức phân luồng phục vụ thi công hơn 2 tháng qua; mặt đường cơ bản bảo đảm lưu thông bình thường và có hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm. Qua kiểm tra, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nhận định công tác bảo đảm an toàn giao thông cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, một số biển báo bị bám bụi, ảnh hưởng đến khả năng nhận biết của người tham gia giao thông. Sở đã yêu cầu nhà thầu vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống biển báo, tăng khả năng nhận diện, nhất là vào ban đêm. Về vụ tai nạn giao thông tại khu vực cầu Lồng, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng chưa có cơ sở đánh giá nguyên nhân, đang chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng để căn cứ xử lý.

Ngoài ra, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu nhà thầu bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo, hệ thống chiếu sáng và người điều tiết giao thông tại các vị trí đang thi công hoặc thi công dở dang, chờ triển khai đợt tiếp theo. Tại các vị trí thi công vào ban đêm phải bố trí đèn cảnh báo và hệ thống rào chắn có phản quang để người tham gia giao thông dễ dàng nhận biết, chủ động phòng tránh. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các yêu cầu về an toàn giao thông; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua Đà Nẵng dài khoảng 7,58 km, có tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ đồng, chủ đầu tư dự án là Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (trước đây thuộc Sở Giao thông vận tải). Liên danh thi công gồm Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn và Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4. Dự án khởi công tháng 11/2023, ban đầu dự kiến hoàn thành giữa năm 2025 nhưng đã nhiều lần trễ hẹn và được gia hạn tiến độ. Đến nay, công trình vẫn còn ngổn ngang, trong khi các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027.