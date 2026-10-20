Thi công nước rút trên công trình Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thi công hoàn thiện hạng mục cầu vượt thuộc Dự án Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD Các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng - Chủ đầu tư dự án này, công trình Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là nút giao thông trọng điểm nằm trên tuyến giao thông huyết mạch kết nối cảng Tiên Sa, trung tâm TP Đà Nẵng với đường Hồ Chí Minh và khu vực Tây Nguyên, hàng ngày có mật độ người và phương tiện vận tải rất lớn lưu thông qua nút giao thông này. Cho nên trong quá trình thi công nâng cấp, cải tạo Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã thường hay xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là vào các khung giờ cao điểm tại khu vực nút giao. Vì vậy, bên cạnh công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc triển khai các giải pháp điều chỉnh, tổ chức giao thông, đặc biệt là việc bố trí lực lượng điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm, thì việc Chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đảm bảo tiến độ đã đề ra mà còn giảm áp lực, ách tắc giao thông tại khu vực nút giao.

Ông Trần Trung Tuyến - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Dacinco, đại diện Liên danh nhà thầu thi công công trình Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cho biết: Liên danh nhà thầu đang bố trí 8 mũi thi công, với 15 kỹ sư phụ trách kỹ thuật, gần 100 công nhân và hàng chục máy móc, thiết bị, phương tiện các loại để tổ chức thi công đồng loạt nhiều hạng mục. Cụ thể, tại hạng mục cầu vượt nằm trên QL14B, toàn bộ 7/7 mố, trụ đã hoàn thành kết cấu hạ bộ; 72/72 dầm Super-T được lao lắp và 12/12 bản mặt cầu đã hoàn thành; hoàn thành thảm bê-tông nhựa một làn cầu vượt…; hiện công nhân tiếp tục thi công hoàn thiện hạng mục cầu vượt này với các công đoạn như: thảm bê-tông nhựa một làn cầu vượt còn lại, lắp đặt lan can, tay vịn, khe co giãn… Đối với hạng mục đường nhánh chính và cầu nằm trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 2 mố cầu và 2 bản mặt cầu đã hoàn thành, hoàn thành đắp cấp phối đá dăm và hoàn thành 50% thảm bê-tông nhựa mặt đường nhánh chính cao tốc; nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện thi công cầu và thảm bê-tông nhựa đường nhánh chính cao tốc.

Thi công thảm bê-tông nhựa hạng mục đường nhánh chính cao tốc thuộc Dự án Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trên các hạng mục đường nhánh N1, N2, N3 và N4, nhiều phần việc như cống hộp, cống tròn đã hoàn thành, các mũi thi công đang tập trung hoàn thiện lớp cấp phối đá dăm, chuẩn bị thảm bê-tông nhựa. Ở các hạng mục đường nhánh QL14B và đường dẫn lên cầu vượt ở hai đầu cầu, đã hoàn thành việc đắp đất, đang tiến hành thi công cấp phối đá dăm, thảm bê-tông nhựa mặt đường… Kỹ sư Nguyễn Đăng Tân, cán bộ giám sát của Chủ đầu tư cho biết thêm: Mục tiêu trước mắt là đến ngày 31-10-2026 sẽ thông xe một làn cầu vượt và một làn cao tốc qua khu vực nút giao nhằm giảm áp lực và ùn tắc giao thông qua khu vực nút giao vào các khung giờ cao điểm. Theo kế hoạch, các nhánh rẽ phải trực tiếp và rẽ trái gián tiếp dự kiến sẽ hoàn thành thảm bê-tông nhựa trong tháng 11-2026; đường nhánh QL14B và đường dẫn lên cầu vượt ở hai đầu cầu sẽ phấn đấu thông xe vào ngày 15-12-2026, còn đường nhánh chính cao tốc trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ hoàn thành xây dựng và thông xe vào ngày 31-12-2026.

Dự án Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nằm trên địa bàn xã Bà Nà; gồm các hạng mục chính như: cầu vượt nằm trên QL14B, đoạn tuyến cao tốc và cầu qua khu vực nút giao sẽ được mở rộng, 4 đường nhánh rẽ phải trực tiếp và 4 đường nhánh rẽ trái gián tiếp tạo thành nút giao hoa thị, các hạng mục phụ trợ như hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng… Dự án có tổng mức đầu tư hơn 537,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DACINCO và Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Nhất Huy thi công. Khởi công vào giữa tháng 12-2025, sau hơn 10 tháng thi công, đến nay, Dự án Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã thi công đạt hơn 65% khối lượng hợp đồng, vượt tiến độ đề ra.