Thi công những hạng mục đầu tiên tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, những ngày đầu tháng 10, trên công trường dự án xây dựng đường từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM, nhiều hạng mục đầu tiên đang được triển khai. Trong đó, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào đã bước vào giai đoạn thi công cọc thử, bước quan trọng nhằm kiểm chứng điều kiện địa chất, sức chịu tải, phục vụ thiết kế và triển khai các hạng mục cầu cạn của dự án.

Công nhân đang thi công nhiều hạng mục quan trọng của tuyến đường trên cao.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, toàn tuyến dài khoảng 44,5km, được chia thành 2 dự án thành phần với hình thức đầu tư khác nhau. Đầu tiên, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào dài khoảng 13km được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đoạn còn lại, từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 TP.HCM, dài khoảng 31,5km, được đầu tư bằng nguồn vốn công.

Toàn tuyến được quy hoạch với quy mô 8 làn xe, bề rộng mặt đường khoảng 33,5m. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 28.793 tỷ đồng, gồm khoảng 9.976 tỷ đồng vốn đầu tư công và 18.817 tỷ đồng vốn của nhà đầu tư.

Tại dự án thành phần 1, nhà đầu tư đang tập trung triển khai các hạng mục cọc thử trên đoạn tuyến đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Đến nay, 22/24 cọc thử tại 22 vị trí đã được tạm bàn giao mặt bằng đã hoàn thành thi công.

Công tác thí nghiệm, kiểm tra và đánh giá chất lượng cọc đang tiếp tục được thực hiện nhằm có cơ sở xác định các thông số kỹ thuật trước khi triển khai những hạng mục tiếp theo. Ngày 24/9, UBND TP Đồng Nai ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án thành phần 1.

Các công việc được triển khai đồng bộ trên công trường.

Đoạn tuyến này được nghiên cứu theo hướng xây dựng cầu cạn, hạn chế tối đa tác động đến mặt bằng và cảnh quan hiện hữu. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm cân bằng giữa yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông và mục tiêu bảo vệ hệ sinh thái, cảnh quan tự nhiên trong khu vực.

Theo kế hoạch, nhà đầu tư đang hoàn thiện thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Dự kiến trong tháng 10/2026 sẽ hoàn thành việc phê duyệt và ký hợp đồng BT. Bên cạnh tiến độ trên công trường, việc xác định vị trí tiếp nhận đất đào dôi dư, bùn và vật liệu thải phát sinh trong quá trình thi công cũng đang được các đơn vị liên quan tập trung xử lý.

Video: Hình ảnh thi công những hạng mục đầu tiên.

Hiện các địa phương đang nghiên cứu, thống nhất phương án tại những vị trí phù hợp. Nhà đầu tư cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ giới thiệu các bãi chứa, bãi đổ thải đáp ứng quy định, có khả năng tiếp nhận khối lượng vật liệu còn lại, đồng thời bảo đảm cự ly vận chuyển hợp lý.

Không chỉ đoạn cầu Mã Đà - Bà Hào, phần tuyến dài khoảng 31,5km từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 TP.HCM cũng đang được hoàn thiện các thủ tục để triển khai. Đoạn tuyến này được đầu tư bằng nguồn vốn công, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028. Tuyến đi qua địa bàn xã Tân An và phường Trị An, kết nối trực tiếp với đường Vành đai 4 TP.HCM. Ngày 22/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Công nhân đang tập trung đẩy nhanh các phần việc quan trọng.

TP Đồng Nai cũng đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời phối hợp triển khai các phần việc liên quan để rút ngắn thời gian chuẩn bị mặt bằng.

Khi hoàn thành, tuyến đường từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM được kỳ vọng hình thành thêm một trục giao thông quy mô lớn, kết nối khu vực phía Bắc TP Đồng Nai với các khu vực phía Nam thành phố và mạng lưới giao thông liên vùng.